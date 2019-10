Waarom je na een korte nacht zoveel zin heb in vet eten

Als je een nacht de slaap niet hebt kunnen vatten, is de kans groot dat je de dag erop continu lekkere trek hebt. Donuts, frietjes of gewoon een hele chocoladereep én wat koekjes… Hoe kan het toch dat vet eten ineens veel aantrekkelijker is wanneer je moe bent? Recent onderzoek geeft antwoord op deze prangende vraag.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Experiment

Om uit te zoeken waarom slecht slapen je hongergevoel aanwakkert, voerden de wetenschappers een experiment uit met 29 mannen en vrouwen tussen de 18 en 40 jaar. De ene groep participanten mocht 4 weken lang goed slapen, en daarna 4 weken slechts 4 uurtjes per nacht onder de wol kruipen. Bij de andere groep deelnemers werd het experiment in omgekeerde volgorde gedaan.