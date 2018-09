Met deze korte work-out verbrand je meer calorieën dan met hardlopen

Ken je dat? Met volle tegenzin sta je al zwoegend op de loopband. Het zweet gutst langs je gezicht, maar je lijkt maar zo weinig calorieën te verbranden. Goed nieuws: er is een alternatief.

Volgens de American Council on Exercise bestaat er namelijk een ultra-effectieve work-out die slechts twintig minuten duurt. Waar je bij hardlopen 10 calorieën per minuut verbrandt, verbrand je er met deze oefening zo’n vijftien per minuut.

Tabata

Tabata is het woord dat je moet onthouden. Bij deze intervaltraining is het de bedoeling dat je de oefeningen twintig seconden volhoudt en daaropvolgend tien seconden rust. De oefeningen bepaal je zelf: push-ups, squats, sprintjes; het kan allemaal. Dit herhaal je acht keer, waardoor deze ‘kwelling’ in totaal slechts twintig minuten doet. Maar calorieën verbranden doe je wel.

Voor wie

Nadeel: Tabata is volgens expert Mike Wunsch niet voor iedereen weggelegd: “Je moet eerst flink aan je kracht en uithoudingsvermogen werken voordat je een les Tabata zonder blessures of een week lang spierpijn kunt volgen.” Mocht je dus regelmatig in de sportschool te vinden zijn, dan is het een effectieve en tijdsbesparende sport waar je je aan kunt wagen. Anders wordt het nog even trainen.

Libelle Specials 4,50 Bestel

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: womenshealthmag.nl. Beeld: iStock