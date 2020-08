Onderzoek: multivitamines zorgen er écht voor dat ouderen minder lang ziek zijn

Het is een vraag waar veel mensen niet het antwoord op weten: werken multivitamines echt, of is het een simpele marketingtruc? Uit nieuw onderzoek blijkt dat je er wel degelijk baat bij hebt. Oudere volwassenen zijn er zelfs minder lang ziek door.

Dat blijkt uit het onderzoek dat is gedaan door Oregan State University, dat gepubliceerd is in het academische tijdschrift Nutrients. Aan het onderzoek werkten volwassenen mee tussen de 55 en 75 jaar.

Multivitamines verkorten ziekteduur

Goed nieuws voor oudere volwassenen die dagelijks een multivitamine- en mineralensupplement met zink en grote hoeveelheden vitamine C slikken. Zij ervaren ziekte gedurende kortere periodes en met minder ernstige symptomen dan mensen die het niet slikken.