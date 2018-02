Waarom je met deze kou juist géén lippenbalsem moet gebruiken

Om de kou van deze week te overleven hebben we massaal lippenbalsems als labello of vaseline uit de kast gehaald om onze lippen vettig te houden. Maar pas op, ondanks dat dit fijn aan kan voelen op droge lippen is dit géén goede zaak tijdens deze koude dagen.

Koud weer betekent je lippen insmeren, wordt vaak gedacht. De kou pleegt een flinke aanslag op onze lippen, dus grijpen we blind naar onze lippenbalsems om onze lippen lekker vet te houden. Kingma, expert op op het gebied van kou en werknemer van onderzoeksinstituut TNO, vertelt bij RTL Nieuws waarom dit juist geen goed idee is.

Isoleren

“Pas op met vetten, zoals vaseline. Door vaseline isoleer je de huid maar zorg je er ook voor dat er meer vocht in je huid blijft. Door de kou gaat dat bevriezen en heb je dus meer risico op koudeletsel”, vertelt Kingma.

Uitdroging

Naast dat je deze bevriezing riskeert, kunnen je lippen ook erg uitdrogen. Door het extra laagje over je lippen worden de huidcellen vastgehouden. De celvernieuwing vertraagt en dat zorgt voor de uitdroging.

Sorry zachte lippen, maar de lippenbalsem zal deze week toch echt terug de kast in moeten.

Dit koude weer ontsnappen?

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock