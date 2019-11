Dit is waarom je met de kou juíst buiten moet gaan sporten

Het is zeker geen pretje: je sportschoenen aantrekken en naar buiten stappen terwijl het vriespunt bijna bereikt is. Het is letterlijk en figuurlijk een behoorlijke drempel om overheen te stappen, máár het is wel heel goed voor je!

Je verbrandt er namelijk meer calorieën mee dan wanneer je bij gemiddelde temperaturen sport.

Verschil

Het gaat hierbij niet om een groot verschil ten opzichte van het sporten bij hogere temperaturen. Maar toch kunnen die laatste paar calorietjes nét dat verschil maken waardoor jij wel besluit om te gaan. Hoe zit dit precies?

Stofwisselingssnelheid

Volgens trainingsfysioloog Glen Haley komt dit omdat de stofwisselingssnelheid toeneemt. Wanneer je lichaam in een koude omgeving is, gaat deze snelheid omhoog om je lichaam warm te houden. Hiervoor moet je lichaam wat extra werk leveren, waardoor je meer energie verbruikt.

