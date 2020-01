Libelle Legt Uit: is koud douchen écht goed voor je?

Uit vele hoeken wordt beweerd dat een koud douchen ontzettend goed voor je is. Het zou allerlei gezondheidsvoordelen hebben, waardoor veel mensen er hun dag mee starten. Maar is dit eigenlijk waar, of is het een fabeltje?

Gezondheidsvoordelen

Het heeft flink wat moed nodig om na de comfortabele warme kraan plots onder een ijskoude straal water te gaan staan. Toch wordt het door velen gedaan, gezien de vermeende gezondheidsvoordelen. Zo wordt er gezegd dat het je immuunsysteem een oppepper geeft, je bloedcirculatie verbetert, je huid en haar gezonder maakt en zelfs je lichamelijke prestaties zou verbeteren.

Iceman

Om te onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is, deed orthopedisch chirurg Geert Buijze er onderzoek naar. Dit deed hij tijdens zijn opleiding aan het Academisch Medisch Centrum. Hij raakte geïnspireerd door ‘iceman’ Wim Hof, die zijn lichaam heeft getraind zodat het extreme kou kan verdragen. Wim beweert dat dit zijn gezondheid zeer heeft bevorderd.

Onderzoek

Om te onderzoeken of dit waar is, deed Geert onderzoek met maar liefst 3.000 deelnemers. Deze verdeelde hij in 4 groepen, die allemaal anders moesten douchen. Een groep hoefde hun badritueel niet aan te passen, maar de andere 3 groepen moesten dagelijks 30, 60 of 90 seconden koud douchen.

Betere weerstand

Na de proefperiode van 30 dagen werd de balans opgemaakt. En wat bleek? De mensen die koud douchten hadden een betere weerstand ontwikkeld. “De resultaten lieten zien dat de 3 groepen een lager ziekteverzuim hadden van 29 procent”, aldus Geert Buijze. “Ze waren minder en korter ziek dan de groep die normaal douchte.”

Geen verzinsel

Hoe naar het ook is om te bibberen onder douche, het is dus echt geen verzinsel dat het goed voor je is. Vind je het écht een drama? Bouw het dan langzaam op en bereid je mentaal voor, want dat schijnt het dragelijker te maken. Een koude douche van 30 seconden zou al genoeg zijn.

Bron: Nu.nl.