Vaak een koude neus? Dít zegt het over je gezondheid

Het is logisch dat je een koude neus hebt wanneer het buiten niet bepaald warm is of zelfs vriest. Maar heb jij er ook binnen vaak last van? Dan is er wellicht meer aan de hand.

Je hoeft niet gelijk te schrikken, het hebben van een koude neus is niet levensbedreigend. Maar het kan absoluut op een achterliggend probleem duiden.

Onderzoek

Wetenschappers van de Universiteit van Nottingham (Engeland) hebben namelijk uitgebreid onderzoek gedaan naar de temperatuur van neuzen. De vrijwilligers die meewerkten aan het onderzoek werden gemonitord met een warmtecamera, terwijl ze verschillende opdrachten moesten uitvoeren.