Kun je beter een koude of een warme douche nemen na het sporten?

De meeste mensen springen na het sporten het liefst onder een koude douche, maar is dat eigenlijk wel slim? Kun je na een work-out het beste onder een koude óf een warme douche gaan? Wij leggen het je hier uit.

Volgens fysiotherapeut Kristin Maynes kun je het beste voor een combinatie van de twee gaan, namelijk een zogeheten ‘herstel-douche’. Hierbij wissel je de temperatuur van koud naar warm.

Voorkomen van stijfheid

Volgens Maynes is een herstel-douche een effectief hulpmiddel bij het herstel van spieren of blessures, maar alleen voor mensen die geen acuut letsel hebben. “Als er geen letsel is, kan het het herstelproces versnellen, je lichaam in vorm houden en stijfheid voorkomen.”

Eerst naar koud…

Je kunt na een training het beste beginnen met een koude douche om ontstekingen van spieren, gewrichten en pezen te verminderen. Het koude water van een douche vermindert lokaal de bloedstroom, vermindert ontstekingen, verstijft de spieren en gewrichten – en vermindert daardoor pijn.

Volgens Maynes is dit “erg belangrijk voor onmiddellijk herstel” en werkt het goed in de acute stadia van een blessure of direct na een training. “Het is als een ‘pauzeknop’ in het genezingsproces om de snelle reactie van het lichaam op verwondingen te verminderen, wat soms erg pijnlijk kan zijn”, aldus Maynes.

En dan naar warm…

Vervolgens kun je overschakelen naar een warme douche. Dit verbetert het herstel van spieren en gewrichten en de gezondheid van je botten, aldus Maynes. Van koud naar warm gaan helpt ook nog eens bij mogelijke stijfheid, waardoor je je na afloop stukken beter voelt.

Wat te doen tegen spierpijn? Hier wat tips van dokter Rutger:

Bron: Shape. Beeld: iStock