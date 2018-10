Kraaienpootjes rond je ogen? Dít kunnen de verrassende oorzaken zijn

We weten allemaal dat te weinig slaap, roken en stress voor extra rimpels kunnen zorgen, maar dat is niet het enige. Er zijn nog eens vijf verrassende redenen waarom je als je ouder wordt meer kraaienpootjes kunt krijgen.

Dus mocht je die huidveroudering tegen willen gaan, probeer hier dan wat van op te steken.

Zitten

Het klinkt misschien raar, want wat heeft zitten nou met rimpels in je gezicht te maken? Maar er is wel degelijk een verband. Het is niet goed voor je huid als je de hele dag op je kont zit en te weinig beweegt. Door minstens twee keer per week dertig minuten te trainen, krijg je huid een betere samenstelling. Een gezondere huid in het algemeen, zorgt ook voor minder rimpels in je gezicht.

Computer en telefoon

“Te lang voor een computer op het werk zitten, kan ook een boosdoener zijn. Als je de hele dag naar je scherm kijkt en regelmatig je ogen (half)dichtknijpt, kan betekenen dat je later makkelijker een frons tussen je wenkbrauwen krijgt”, legt dermatoloog dr. Sonia Batra uit. Hetzelfde geldt voor het staren naar je mobiel of tablet. Hier kun je later horizontale vouwen van in je hals krijgen.

Je gezicht te veel wassen

De natuurlijke oliën op je huid beschermen je huid en houden je huid gehydrateerd. Dus was je gezicht niet te grondig en ook zeker niet te vaak. “Wanneer de huid erg droog is en misschien zelfs scheurt, kan je huid ontstoken raken”, zegt Batra. “Vermijd agressieve zeep en reinigsmiddelen, scrub niet te ijverig en gebruik zoveel mogelijk lauw water. Heet water kan de droge huid alleen maar nog droger maken.” En een droge huid krijgt vaak sneller rimpels.

Geen zonnebril

Of de zon de hele dag schijnt of maar een paar minuten, probeer zoveel mogelijk een zonnebril te dragen als de zon schijnt. “Het dragen van een zonnebril voorkomt dat je gaat knijpen met je ogen, wat kan helpen om kraaienpootjes rond de ogen en de frons tussen de wenkbrauwen te vermijden”, legt Batra uit. Ook houden zonnebrillen met UV-filters schadelijke stralen tegen, waardoor je huid niet beschadigd raakt.

Gekke gezichten trekkken

Je (klein)kinderen vinden het misschien hilarisch, maar het doet je meer kwaad dan goed. “Herhaalde gezichtsuitdrukkingen zoals glimlachen, fronsen en het optrekken van je wenkbrauwen kunnen groeven in de huid veroorzaken die dieper en meer permanent worden naarmate je ouder wordt en je huid elastischer wordt”, gaat Batra verder.

Drinken uit een rietje

Drinken is natuurlijk hartstikke goed voor je gezicht en hydratatie. Maar de rietjes kun je beter weggooien. “Net zoals fronsen rimpels veroorzaakt, zorgt herhaaldelijk door een rietje drinken ook voor rimpels”, zegt dermatoloog dr. Debra Jaliman uit. “De spierbeweging van van je lippen veroorzaakt de rimpels rond de mond. Deze rimpels kunnen erg diep worden, waardoor je er gelijk een stuk ouder door lijkt.” Dus drink het voortaan rechtstreeks uit het glas of blikje.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock