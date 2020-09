Jeuk? We krabben volgens nieuw onderzoek al die tijd al verkeerd

Ze zeggen niet voor niets: jeuk is erger dan pijn. Krabben kan een flinke opluchting zijn wanneer je gék wordt van de jeuk. Maar dat blijken we dus al die tijd al verkeerd te doen.

Uit nieuw onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Miami blijkt dat het krabben met de nagels niet de meest effectieve manier van krabben is.

Huid beschadigen door krabben

Wanneer je krabt op een plek op je huid waar je jeuk hebt, kan dit die plek namelijk ook beschadigen. Helemaal als dit een gevoelige plek is zoals de huid rondom de ogen. Volgens het onderzoek dat gepubliceerd is in de Journal of Neuroscience is het geheim om van die jeuk af te komen; niet krabben, maar wrijven.