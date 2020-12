Denk je aan kreunen tijdens sex, dan hoef je niet meteen bang te zijn voor een vulgaire vrijpartij die je vindt op de donkere delen van het internet. Kreunen zou namelijk juist de sex voor jou én je partner aangenamer kunnen maken, zo stellen experts.

Waarom doen we het (niet) en waarom is het zo opwindend voor sommigen als je kreunt?

Voor menig man én vrouw is het opwindend als er gekreund wordt tijdens het vrijen. Dat komt deels omdat het een seksuele prikkel is, aldus Dr. Lori Brotto. “Triggers zijn essentieel voor het opwekken van seksuele opwinding bij de persoon met wie je het bed deelt”, legt ze uit. “Triggers zijn persoonlijk. Voor de één is een erotisch beeld een seksuele trigger en een opwinding, en voor een ander kan het weerzinwekkend zijn.” Dat verklaart waarom sommige mensen juist afknappen op gekreun.

Daarnaast is kreunen een verbaal en non-verbaal signaal dat je aan je partner geeft en ontvangt. “Geluiden en gekreun horen is een belangrijk signaal dat we onze partner een plezier doen of zelf plezier beleven”, vertelt relatietherapeut Catriona Boffard. Voor zowel je partner als voor jezelf is het een teken dat wat je doet als de ander door fijn, lekker of opwindend wordt ervaren.

Er is geen goed of fout wat betreft kreunen tijdens sex – je moet vooral doen waar je je goed bij voelt. Als het je afleidt of niet helpt om in de juiste stemming te komen, is gekreun alleen maar een stoorzender.

Lees ook:

Op déze dagen hebben vrouwen het meeste zin in sex

Waarom kreunen mensen?

Waarom mensen kreunen tussen de lakens verschilt. Waar de één het doet omdat het natuurlijk verloopt, doet de ander het omdat ze door pornovideo’s misschien denken dat ze altijd geluid moeten maken in bed. Je hoeft in ieder geval geen druk te voelen om te imiteren wat je in zo’n video ziet, aldus Catriona. “Porno is over het algemeen een zeer onrealistische weergave van sex.”

Lees ook:

De vriend van Mirjam (39) wil geen sex: “Soms moet ik me inhouden”

Loslaten

Kreunen draait volgens de sexperts om loslaten. Als dat voor jou onnatuurlijk voelt bij je partner om jezelf compleet te laten gaan, kun je volgens hen ‘oefenen’ tijdens het masturberen. “Maar forceer het kreunen niet als je je er niet prettig bij voelt. Sex is geen optreden. Het gaat om plezier.”

Wat als je al jaren in een vaste relatie zit? Seksuoloog Astrid Kremers geeft leuke tips hoe je je relatie én je seksleven een boost kunt geven.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock