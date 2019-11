Het krijgen van een cadeau geeft je hetzelfde gevoel als verliefd zijn

Dat heerlijke gevoel als je verliefd bent, gun je natuurlijk iedereen. Maar wist je dat je dit gevoel ook kunt krijgen als je een cadeau krijgt van iemand?

Uit onderzoek van de London Metropolitan University blijkt dat het krijgen van een geschenk dezelfde hormonale reactie kan nabootsen als het gevoel dat je krijgt als je verliefd bent.

Liefdeshormoon

Het stofje oxytocine, beter bekend als het ‘liefdeshormoon’, wordt geproduceerd wanneer mensen een liefdevolle en gelukkige relatie hebben. Dit stofje heeft naast een heerlijk gevoel ook anti-angst en stressverlagende effecten. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen in de eerste 3 stadia van hun relatie hogere oxytocinespiegels rapporteren. Dit duurt ongeveer 6-12 maanden.

Cadeaus

Maar blijkbaar stijgt het hormoon ook als je leuke cadeautjes ontvangt. Voor het onderzoek werden 30 vrijwilligers in 3 groepen verdeeld. Iedere groep kreeg een verschillend cadeau: bloemen, chocolade of water. Voordat ze hun geschenk kregen, werden speekselmonsters afgenomen. Ook 10 en 40 minuten na het in ontvangst nemen van hun cadeau werden monsters afgenomen. Deze monsters werden getest om veranderingen in hormoonspiegels te analyseren.

Toename

Uit de resultaten blijkt dat er geen veranderingen zijn in de niveaus van stresshormoon cortisol, maar dit kan komen omdat de deelnemers geen stress hadden. Het niveau van oxytocine was daarentegen wel veranderd, maar wel alleen bij de mensen die bloemen of chocolaatjes ontvingen. Bij chocolade was het verliefde gevoel het hoogst. Het niveau bij de mensen die water hadden gekregen, was niet verandert.

Chocolade

“Interessant is dat de resultaten aantonen dat er een significante toename van oxytocine was na ontvangst van een geschenk. Verder blijkt het effect van chocolade het grootst te zijn”, legt dr. Una Fairbrother, hoofd van de biowetenschappen aan de Londen Metropolitan University, uit. “Dit is niet verwonderlijk, aangezien de meeste mensen dol zijn op chocolade. Ook worden we gelukkiger als we chocolade eten.”

Dit bewijst dat leuke cadeautjes niet duur hoeven te zijn:

Bron: Marie Claire UK. Beeld: iStock