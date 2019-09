Libelle Legt Uit: kun je voorkomen dat je krimpt naarmate je ouder wordt?

We moeten er helaas allemaal aan geloven: hoe ouder we worden, des te kleiner je wordt. Of kunnen we iets doen om dat tegen te gaan?

Heeft het zin om elke dag aan een rekstok te hangen of wat yoga-oefeningen te doen?

Vrouwen

Krimpen als je ouder wordt, hoort er nu eenmaal bij. Al is het natuurlijk geen leuke bijkomstigheid. De krimp begint als je eind 40 bent. De meeste vrouwen zijn rond hun 70e al ruim 5 centimeter korter dan toen ze 20 waren. Bij mannen duurt dit proces wat langer.

Gewrichten

Ten eerste krimp je omdat de schijven tussen de wervelkolom platter worden en de ruimte tussen de gewrichten versmalt. Daarnaast verliezen oudere botten kalk, waardoor je kracht en vitaliteit verliest. En als laatste kan slijtage aan de tussenwervelschijven krimp veroorzaken. Daarom zie je oudere mensen vaak krom lopen. Dat scheelt natuurlijk ook veel in lengte.

Zwaartekracht

Maar kun je zelf wat tegen het krimpen doen? Het antwoord is: ja en nee. Door elke dag een paar minuten aan een rekstok te hangen, zul je niet kunnen voorkomen dat je gaat krimpen. Pas als je de hele dag blijft hangen, zou je later effect zien. En dan scheelt het nog slechts een paar millimeter. Wanneer je hangt hef je tijdelijk de zwaartekracht op die de tussenwervelschijven in je wervelkom samendrukt, maar zodra je weer met beide benen op de grond staat, is dit effect alweer uitgewerkt.

Pilates

Je kunt natuurlijk wel zelf zorgen voor sterke botten. Je krijgt stevige botten door ze veel te gebruiken. Blijf dus voldoende bewegen. Ook is het verstandig om genoeg zuivel te consumeren. En als laatste is het slim om slijtage aan de tussenwervelschijven te voorkomen. Door voldoende te sporten en op je houding te letten door bijvoorbeeld aan yoga of pilates te doen, kun je voorkomen dat je later krom gaat lopen. Dit scheelt al een hoop.

Schade beperken

Kortom: je kunt niet voorkomen dat je later als je ouder wordt gaat krimpen, maar je kunt er wel het beste van maken. In dat geval zal het allemaal wel meevallen en blijft de schade beperkt tot een enkele millimeter of centimeter.

Wil je mee gaan sporten? Deze sporten zijn (extra) leuk als je 50+ bent:

Bron: Volkskrant, Trouw. Beeld: iStock