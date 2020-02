Deze kruiden geven je gezondheid een enorme boost

Voel je je niet helemaal fit? Deze 5 kruiden zorgen niet alleen voor smaak in je gerechten, ze geven je gezondheid ook een boost.

Dat kun je vast wel gebruiken tijdens het griepseizoen.

1. Kurkuma

Kurkuma of geelwortel is te verkrijgen als wortel en als poeder. De poedervariant kun je goed gebruiken bij het koken. Doordat het gele specerij curcumine bevat heeft het een antioxidatieve en ontstekingsremmende effecten. Ook kan het je bloedsuikerspiegel en cholesterol in evenwicht brengen.

En vergeet niet kurkuma in combinatie met zwarte peper te gebruiken. De zwarte peper zorgt er namelijk voor dat de kurkuma beter wordt opgenomen in je lichaam. Lekker voor in je thee!

2. Kardemom

Dit kruid heeft een warme smaak en wordt daarom veel in de winter gebruikt. Het bevordert je spijsvertering en naast ontstekingsremmende eigenschappen, bestrijdt kardemon ook de bacteriën die een slechte adem veroorzaken. Ideaal!

3. Gember

Gember bevat veel antioxidanten, vitamines, mineralen en essentiële oliën. Niet voor niets dat gember je gezondheid een boost geeft. Ten eerste kan het je maag kalmeren en misselijkheid verlichten. Gember heeft ook een kalmerend effect op lichaam en geest en helpt stress te verminderen. Het versterkt je immuunsysteem en beschermt je tegen infecties, verkoudheid en griep en zorgt voor een betere doorbloeding.

4. Cayennepeper

Cayennepeper maakt je eten lekker spicy, maar het heeft ook een heleboel gezondheidsvoordelen. Zo zorgt het stofje capsaïcine voor een lagere bloeddruk en verlichting van pijn bij artritis, een ziekte waarbij je gewrichten ontstoken zijn. Voeg het kruid toe aan warm water met een beetje citroen, gember en honing voor het perfecte winterdrankje om je immuniteit te boosten. Daarnaast kan je het kruid ook altijd gebruiken bij wintergroenten, eieren, kip of vis.

5. Kaneel

Kaneel zit boordevol polyfenolen. Dit zijn antioxidanten die je lichaam beschermen tegen schade door vrije radicalen. Dit helpt ook de verouderingsproces van je huid te vertragen. Daarnaast heeft kaneel een ontstekingsremmende werking en het kruid helpt hart- en vaatziekten te voorkomen. Kaneel bevat namelijk bestanddelen die een gunstige invloed hebben op het voorkomen van hart en vaat-ziekten. Kaneel speelt namelijk een proactieve rol in het voorkomen van het dichtslibben van je hartvaten. Als laatste remt het stofje cinnemaldehyde dat in kaneel zit de groei van schimmels en bacteriën, zoals de beruchte E.coli.

