Heb je kuiltjes in je wangen? Dan heb je een speciale wangspier

Met een pak sneeuw op de stoep en temperaturen die onder het vriespunt schieten, wordt Nederland getrakteerd op heerlijk winterweer. Maar wanneer je huid in standje craquelé schiet, is het hoog tijd om over te stappen op de juiste huidverzorgingsroutine. De huid beschermen tegen de kou doe je als volgt.

Een schrale huid, droge plekken en rode wangen die trekken… de winter laat zeker zijn sporen na op de huid. Om nog maar te zwijgen over de warme, droge lucht in huis die het vocht uit je huid zuigt als een spons. Gelukkig kun je je daar eenvoudig tegen weren.

Niet alleen de weersomstandigheden hebben invloed op je huid, ook de producten die je in je badkamerkastje hebt staan. Je huid beschermen tegen de kou begint daarom al in de badkamer. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om je huid te herstellen. Hulp is onderweg in de vorm van volgende tips.

Eens per dag reinigen

Bij een zeer droge huid kun je ervoor kiezen om je huid eens per dag te reinigen in plaats van twee keer. “Eenmaal per dag wassen met een milde reiniger is meer dan genoeg”, aldus Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts cosmetische dermatologie. “Spoel het gezicht vervolgens goed af met lauwwarm water.”

Vochtinbrengende crème

Voor je naar buiten gaat of de verwarming op standje tropisch zet, is het belangrijk om je huid twee keer per dag te voeden met een vochtinbrengende crème. Met zo’n vettere crème creëer je als het ware een barrière om je huid te beschermen.

Glycerine, niacinamide en hyaluronzuur

Om je huid de vochtboost te geven die het verdient tijdens de koude dagen, zijn ingrediënten als glycerine, niacinamide en hyaloronzuur je beste vriend. Niet alleen in de winter, maar het hele jaar door. Deze ingrediënten staan er om bekend om je huid te hydrateren. In combinatie met een simpele vochtinbrengende crème doet dit wonderen voor een droog velletje.

Vermijd alcohol en parfum

… in je huidverzorging. Naast het hydrateren van je lichaam van binnenuit zijn ingrediënten als slechte alcoholsoorten en parfum boosdoeners voor de gevoelige, droge en geïrriteerde huid. Het onttrekt nog meer vocht aan de huid, waardoor je huid trekkerig aanvoelt. Niet fijn.

Heb je over je hele lichaam last van jeuk en irritatie? Verwissel dan je douchegel met een milde variant, zoals de douchegel uit de La Roche-Posay Lipikar-lijn (aanrader voor de gevoelige eczeem-huid) of eentje van Neutral.

Niet scrubben, wél exfoliëren

Omdat een scrubkorrel een geïrriteerde huid alleen maar meer irriteert, is het verstandig om over te stappen op een exfoliant. Een AHA-exfoliant is het fijnst voor de droge huid. De zuren die het meest effectief zijn voor je huid zijn melkzuur en glycoolzuur. Producten die AHA bevatten zijn zachter dan de ingrediënten van een scrub, hydrateren je huid en verwijderen dode huidcellen.

Investeer in een serum

Door de geconcentreerde hoeveelheid actieve ingrediënten in een serum doet dit vloeibare goedje een stuk meer voor de huid dan een dagcrème. Voor iedere huidtype is er een breed scala aan serums verkrijgbaar. Voor de droge huid is de Moisture Renewal Oil booster van Paula’s Choice een aanrader.

Zodra je dit aanbrengt op je huid, ziet je huid er meteen minstens vijf jaar jonger uit. Veel vrouwen zweren ook bij het Estée Lauder Advanced Night Repair serum voor ze gaan slapen. Dit serum zorgt ervoor dat de huid zich ’s nachts kan vernieuwen, waardoor lijntjes, rimpels en poriën zichtbaar verminderen.

SPF

Wist je al dat zonnebrandcrème het nummer één middel is om huidveroudering te bestrijden? Breng daarom ook in de winter een laagje SPF aan op je huid. Met factor 30 of 50 bescherm je je huid tegen de winterse zonnestralen.

Vaseline als laatste redmiddel

Kun je vaseline gebruiken om je huid te beschermen tegen de kou? Volgens Jetske Ultee wel. De ouderwetse pot vaseline noemt ze namelijk het laatste redmiddel in de strijd tegen de droge huid. “Als probleemoplosser werkt het prima”, aldus Jetske. “Gebruik het ’s nachts en maak je huid vochtig voordat je het opsmeert.”

Bron: Paula’s Choice, Jetske Ultee. Beeld: Getty Images