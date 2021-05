Dat je na een vaccinatie alsnog besmet kunt raken met het coronavirus en dit ook kan overdragen, blijkt wel uit recente berichtgeving. Maar kun je dan ook nog op de intensive care (ic) belanden?

Diederik Gommers legt in de podcast Vraag het Gommers uit hoe dit nu precies zit.

Op intensive care na tweede vaccinatie?

Dat je na één vaccin nog niet volledig beschermd bent, weten we inmiddels. Om jezelf (en anderen) zo goed mogelijk te beschermen, is het belangrijk dat je ook je tweede vaccin haalt (behalve in het geval van het Janssen-vaccin). Maar is er ook na je tweede vaccin nog een kans dat je besmet raakt en op de ic belandt? Volgens Gommers is het mogelijk, maar is de kans wel echt héél klein. Volgens hem kun je na twee vaccinaties een zogenaamde doorbraakinfectie krijgen. Dit betekent dat je alsnog ziek wordt van het virus waartegen je bent ingeënt. Gelukkig is dit tot nu toe nog niet voorgekomen. “Het Pfizervaccin is bijvoorbeeld 95% effectief. Theoretisch kan die 5% wel Covid-achtige klachten krijgen. Dat zijn milde klachten, de verwachting is niet dat die mensen naar de intensive care komen”, aldus Gommers.