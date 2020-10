Libelle Legt Uit: kun je ook te veel vezels eten?

We weten allemaal dat het belangrijk is om voldoende vitamines, mineralen en vezels binnen te krijgen. Maar bestaat er ook zoiets als te veel vezels eten?

Voedingsvezels zijn belangrijk voor je gezondheid, want ze dragen bij aan een goede spijsvertering, geven je een verzadigd gevoel na het eten en verminderen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker. Je zou zeggen: hoe meer, hoe beter! Maar is het wel verstandig om de hele dag door fruit, aardappelen, volkorenbrood, ontbijtgranen, noten, avocado’s en groenten te eten? Kun je ook té veel vezels eten?

Afwisseling

Het voedingscentrum raadt je aan om per dag zo’n 30 tot 40 gram voedingsvezels te eten. Ons voedsel bevat niet één soort vezels, maar een mengsel van vele verschillende soorten. Al deze verschillende soorten vezels hebben verschillende effecten in ons lichaam. Daarom is het niet verstandig om iedere dag hetzelfde te eten, afwisseling is natuurlijk beter. Je kunt dit het beste doen door witte producten te vervangen door de volkoren variant en minimaal 250 gram groente en 200 gram fruit per dag te eten.