Dít kun je nu al doen om te voorkomen dat je straks griep krijgt

Wanneer iedereen in je omgeving aan het snotteren is, voel je waarschijnlijk de bui al hangen: het zal niet lang duren voordat ook jij geveld wordt door een griepje. Gelukkig kun je wat voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat jij straks ook ziek in bed ligt.

Handen wassen

Vooral als mensen in jouw omgeving aan het snotteren zijn, is het belangrijk om je handen zo vaak mogelijk te wassen. Gebruik lekker veel zeep, en vergeet vooral de plekjes tussen je vingers en onder je nagels niet. Zorg er ook voor dat je zo min mogelijk je neus, mond en gezicht aanraakt.

Blijven schoonmaken

Wist je dat bacteriën maar liefst 24 uur op een plek kunnen overleven? Zorg er dus voor dat je omgeving netjes is. Haal regelmatig een doekje over je eettafel, keuken, deurknoppen, wc, afstandsbediening en telefoon. Ook handig: zorg ervoor dat je altijd desinfecterende doekjes bij je hebt.

Zorg goed voor jezelf

Misschien een beetje een open deur, maar wel héél belangrijk: zorg goed voor jezelf. Om bacteriën te kunnen weren is het belangrijk dat je immuunsysteem in goede conditie is. Eet daarom zo gezond mogelijk (lekker veel groenten en fruit) en zorg ervoor dat je genoeg slaapt. Blijf daarnaast lekker in beweging en probeer zo min mogelijk alcohol te drinken.

Deel niet met anderen

Zorg er voor dat je geen eten, drankjes of andere voorwerpen met mensen deelt. Is je partner ziek? Probeer jullie bed dan zoveel mogelijk te verschonen en deel geen kussen of deken met hem.

