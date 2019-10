5 tips om mooiere herinneringen te maken volgens deze bekende geluksonderzoeker

Genieten van de kleine dingen in het leven, gelukkig zijn en mooie herinneringen koesteren. Daar zouden we allemaal, ondanks de alledaagse hectiek, wel iets beter in willen zijn. De Deense geluksgoere en -onderzoeker Meik Wiking onderzocht deze onderwerpen jarenlang. Wat kunnen we van hem leren?

Na het boek Hygge over genieten van knusheid en Lykke over geluk, komt Meik met zijn nieuwste levensles. In nieuwste boek De kunst van herinneringen maken, leert hij de lezer om bewust met mooie herinneringen om te gaan. Hoe maak je deze en hoe koester je ze? Meik geeft 5 tips.

1. Herinneringssouvenirs

Wat belangrijk is bij mooie momenten is om hier een voorwerp aan te koppelen en deze te koesteren. Wat was bijvoorbeeld het eerste wat je kocht van je eerste salaris? Of heb je nog een potje met zand van die bijzondere vakantie met je geliefde? Dit soort aandenken kunnen je helpen een herinnering levend te houden voor een leven lang. Belangrijk om te bewaren dus of bewust een voorwerp te koppelen aan een gebeurtenis. Wacht bijvoorbeeld met het kopen van een item tot een mooie mijlpaal. Iedere keer als je dit item ziet, moet je weer denken aan dat mooie moment.

2. Herinneringsplattegrond

Voor degenen die liever niet te veel spullen bewaren, is memory mapping, ook wel een ‘herinneringsplattegrond’ de ideale manier om herinneringen levend te houden. Hierbij geef je namen aan plekken waar je een bijzonder moment hebt meegemaakt. Dat meer waar je die bijzondere picknick met de familie had doop je om tot het ‘picknickmeer’. En dat Italiaanse restaurantje waar je je eerste date had met je partner, wordt ‘restaurant romantique’. Op die manier blijven de momenten je beter bij.

3. Geur

We hebben allemaal wel een luchtje dat ons aan een bepaalde periode doet denken. Leuk en toevallig. Maar heb je er weleens aan gedacht dit met opzet te doen? Zo kun je ervoor kiezen een bepaald parfum aan te schaffen voor aankomend najaar. Als je later in je leven dit luchtje ruikt, haal je weer herinneringen op uit de tijd dat je deze droeg. Zo kun je al je zintuigen inzetten om je herinneringen te prikkelen.

4. Eerste keren

Tussen ons 15e en 30e levensjaar maken we de meeste herinneringen die ons levenslang bij blijven. We kunnen boeken vol schrijven over deze periode, terwijl vaak de fases die later in het leven komen, minder uitgebreid kunnen worden naverteld. Dit is dan ook precies de reden dat het voelt alsof het leven veel sneller voorbij vliegt als je ouder wordt. Maar hoe kan dit?

In de eeste fase van ons leven maken we veel ‘eerste keren’ mee die ons bijblijven. Denk aan je eerste studentenkamer, je eerste grote liefde, je eerste huis en je eerste vakantie met vriendinnen. Deze momenten zijn uniek en blijven ons daarom veel beter bij. Meik geeft de tip om je hele leven bewust dingen voor het eerst te blijven doen. Boek eens een vakantie naar een plek die je niet kent of eet iets wat je nooit hebt gegeten. Ongetwijfeld blijft deze ervaring je goed bij.

5. Happy 100

Mobiele telefoons zijn een grote afleiding van de dingen die er echt toe doen vandaag de dag. Volgens Meik kunnen ze ons dan ook erg afleiden van momenten waar we juist heel bewust bij aanwezig willen zijn. Hem uitzetten wanneer je met vrienden of familie bent is dus geen slecht idee. Waar telefoons volgens Meik wél heel goed voor zijn, is het dagelijkse leven vastleggen. We kunnen iedere dag foto’s maken van ons leven en zijn niet meer afhankelijk van een fotorolletje met een beperkt aantal foto’s. Wel vergeten we vaak die talloze foto’s van onze telefoon af te halen en er een paar te printen. We bekijken ze vaak amper nog. Meik raadt aan om daarom eens met vrienden en familie deze foto’s door te spitten en te kiezen welke 100 foto’s voor jou de 100 mooiste momenten bevatten. Zo zie je eens welke momenten je vrienden en familie bijzonder vonden én houd je slechts een selectie van 100 foto’s over om te bundelen in een boek. Dan kijk je er later gegarandeerd nog eens naar en houd je de herinneringen fris.

Handig om deze tips eens te gebruiken in het dagelijkse leven en bewuster herinneringen te creëren. Maar er zijn veel meer manieren. Zo kun je de ‘Apollo picknick’ organiseren met vrienden of met een van je ouders de ‘Memory Walk’ doen. Benieuwd naar wat dit allemaal is? Lees dan meer in het boek van Meik Wiking.

