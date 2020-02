Dit zijn de beste kussens om van nek- en rugpijn af te komen

Nek- en rugpijn kan veel oorzaken hebben. Je zithouding, spierpijn, stress… Maar grote kans dat het gewoon aan je hoofdkussen ligt.

En dat zou toch een probleempje opleveren als je bedenkt dat we véél tijd van ons leven slapend doorbrengen. Dan kun je dus maar beter een goed hoofdkussen scoren om die pijn te voorkomen.

‘Dood’ kussen

Net als vele andere dingen in het leven verschilt ook het perfecte hoofdkussen per persoon. Daar komt bij dat je kussen ‘dood’ kan zijn (ja, dat bestaat dus). Hoe je erachter komt of dit het geval is? Vouw je kussen dubbel. Ontvouwt het kussen zich niet, dan heb je dus een dood kussen. Tijd voor een nieuwe.

Een kussen dat past bij je slaaphouding voorkomt de pijnklachten. First things first dus: analyseer je slaaphouding. Op basis daarvan kun je beter bepalen welke vorm kussen het beste bij jou past en vaarwel zeggen tegen je zere rug.

Rugslapers

Rugslapers moeten erop letten dat het kussen hoger is in de nek dan bij het achterhoofd. Het gaat erom dat je rugwervel in een rechte lijn komt. Je hoofd moet plat op het kussen liggen en dus niet iets naar voren of naar achteren buigen.

Zijslapers

Zijslapers met brede schouders kiezen beter voor een dikker kussen. Let er daarbij vooral op dat je je schouders tegen het kussen aan plaatst en niet erop. Je lichaam moet namelijk in een rechte houding komen. Daarnaast kan je postuur ook nog een boel bepalen voor jouw perfecte hoofdkussen:

>1,90 meter: een donzen kussen met een hoog vulgewicht

1,70 – 1,90 meter: een donzen kussen met 15 tot 30 procent dons

<1,70 meter: een kussen met 60 procent dons of meer

Buikslapers

Buikslapers kiezen het beste voor een heel dun kussen. Op je buik slapen is een onnatuurlijke houding, en door een dun kussen te kiezen, belemmer je in ieder geval je ademhaling het minst.

Extra: nekkussen

Bij nek- of rugklachten zijn nekkussens het proberen waard. Let er wel goed op dat je ruggengraat recht ligt als je in je favoriete slaaphouding op je matras ligt. Daarbij zijn ook lang niet alle nekkussens goed, test het kussen dus goed en let erop dat je het eventueel kunt terugbrengen als het toch niet fijn is voor jou.

Heb je last van lage rugpijn? Deze oefeningen zouden volgens Libelle’s dokter Rutger ook kunnen helpen:

Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock