Dit is waarom een kwart van de mensen hun medicijnen niet goed innemen

Ruim een kwart van alle Nederlandse patiënten is niet medicatietrouw: dat betekent dat ze hun medicijnen niet volgens schema innemen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de patiënten zelf. Het herstel duurt langer en in het ergste geval kan iemand zelfs overlijden.

Er belanden wekelijks zo’n 1000 mensen in het ziekenhuis door foutief medicijnengebruik. Vervolgens overlijden naar schatting in Nederland jaarlijks zo’n 1000 mensen.

Bijwerkingen

1,5 miljoen Nederlanders gebruiken 5 of meer medicijnen per dag. Sla je eens een pijnstiller over, dan kan dat nog niet zoveel kwaad. Maar heeft iemand bloedverdunners nodig tegen trombose, dan heeft iemand een grote kans op een bloeding bij het overslaan. Onregelmatig innemen kan er bovendien voor zorgen dat je steeds weer opnieuw bijwerkingen krijgt.

De reden

Klinkt gek, want ondanks dat iedereen die ziek is graag beter wil worden, neemt toch een kwart van de patiënten medicijnen niet in zoals het moet. De redenen verschilt vaak. Sommigen vergeten het soms simpelweg, anderen beginnen er uit angst niet eens aan of stoppen na een tijdje. Bijvoorbeeld omdat de klachten voor hen niet afwegen, er is veel last van bijwerkingen of de symptomen bij een kuur stoppen al eerder. Toch ligt het niet altijd aan de patiënt: slechte communicatie tussen verschillende hulpverleners kan er ook voor zorgen dat er verschillende medicijnen worden genomen met tegenstellende bijwerkingen.

Astma

Overigens verschilt dit wel per doel van de medicijnen. 93 procent van de patiënten die orale diabetesmedicatie gebruikt, is wel medicatietrouw. Ook voor bloeddrukverlagende middelen ligt het percentage hoog, namelijk 91 procent. Maar bij astmamedicatie en medicijnen bij ADHD ligt wordt minder structureel ingenomen: slecht 58 procent doet dit.

Voorkomen

Toch is ongeveer de helft van deze fouten te vermijden. Het komt vooral voor bij kwetsbare mensen, zoals ouderen die vanwege meerdere aandoeningen bij verschillende zorgverleners in behandeling zijn. Het probleem groeit mee met het toenemende gebruik van medicijnen en de vergrijzing. Om het probleem op te lossen moet de uitwisseling van informatie tussen de verschillende zorgverleners beter worden én wordt er momenteel onderzoek gedaan naar innovaties.

Slik je zelf medicijnen, dan is het erg belangrijk om een medisch ID op te stellen in je telefoon. Waarom en hoe je dit doet, laat techvlogger Nina je zien in deze video:

Bron: Max, Rijksoverheid. Beeld: iStock