Dit kun je het best doen tijdens de laatste volle maan van 2019

De laatste volle maan van 2019 vindt donderdagavond 12 december plaats. Astrologen zijn in rep en roer, want mamma mia, wat wordt die krachtig.

Maar wat gaan we er dan precies van merken?

Slecht slapen en ruziën

Volgens de astrologie kan de maan veel invloed op je hebben, mentaal én fysiek. Als het volle maan is, zou die invloed dubbel zo sterk zijn. Niet gek als je de afgelopen paar dagen onrustig bent en niet lekker in je vel zit. In die fase vóór de volle maan, worden je emoties volgens astrologen al extra naar boven gehaald. En daardoor kun je slecht gaan slapen, intens dromen of bijvoorbeeld veel ruziën. En helaas houdt dat ook een paar dagen ná de volle maan aan.

Goed en slecht nieuws

Dat het de laatste volle maan van het jaar is, werkt volgens sommige astrologen zowel in je voor- als nadeel. Het slechte nieuws, is dat dit volgens hen de meest krachtige volle maan van het jaar is, dus zet je maar schrap voor een rollercoaster aan emoties. Het voordeel daarvan, is dat je 2020 met een compleet schone lei kunt beginnen. Vooral mentaal. Zie het als hét moment om te reflecteren op je leven. Waar ben je blij mee? Wat zou je graag anders willen in 2020?

Dit kun je het best doen tijdens de volle maan

De wereld staat gelukkig niet stil als het volle maan is. Gewoon doorgaan met je avondlijke bezigheden, dus. Maar volgens Happinez, zijn er een aantal dingen die je op een volle maan-avond júist moet doen. Naast reflecteren op je leven, dus. Bijvoorbeeld afspreken met vriendinnen of vrijen met je geliefde. Juist omdat je emoties zo hevig zijn, ervaar je die momenten misschien nu als nóg fijner. Een heel gevaarlijke en totaal niet bewezen bewering vanuit de astrologie, is dat je tijdens de volle maan een grotere kans zou hebben om zwanger te worden. En geloof je in de werking van kristallen? Dan is dit het uitgelezen moment om die ‘op te laden’ onder het maanlicht.

Fijne volle maan, allemaal!

Bron: Happinez, Cosmopolitan. Beeld: iStock