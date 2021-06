Van dít land is het zwemwater het minst vervuild met de poepbacterie

In Nederland is bijna 74% van uitstekende kwaliteit, maar met name sommige binnenwateren in Noord- en Zuid-Holland zijn vies. Daardoor komt Nederland ten opzichte van andere landen in het midden op de ranglijst uit. Overigens zijn de resultaten van het onderzoek niet heel verrassend: landen als Cyprus, Griekenland en Malta doen het al jaren goed.

Kwaliteit al jaren goed

Dat de waterkwaliteit over het algemeen zo goed is in de EU is heel fijn voor vakantiegangers. Nog fijner is dat die kwaliteit al jaren op peil blijft of zelfs verbetert, zegt Eurocommissaris van milieu Virginijus Sinkevičius in het onderzoek. Slechts 1,3% van het zwemwater in de EU bevat zoveel poepbacteriën dat het EEA het als ‘slecht’ aanmerkt.

Kritiek

Toch is er nog wel iets om in het achterhoofd te houden. Verschillende milieuorganisaties hebben al enige tijd kritiek op het onderzoek van het EEA. Omdat het agentschap slechts kijkt naar de vervuiling ten aanzien van poepbacteriën blijven andere vervuilingen, zoals ronddrijvend plastic of andere bacteriën, buiten schot.

Het zou daardoor kunnen zijn dat het water op het ene gebied wel heel schoon is, maar op het andere gebied juist achterloopt. Daarover zegt het onderzoek niets. Let dus altijd zelf nog goed op of de waterkwaliteit echt is zoals het EEA zegt, of dat je beter toch ergens anders een duik kan nemen.

