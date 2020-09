Nu bewezen: een langere zwangerschap zorgt voor meer hersenontwikkeling bij het kind

Er was al een vermoeden, maar er is nu bewijs vanuit wetenschappelijke hoek: hoe langer de zwangerschapsduur, hoe groter het hersenvolume van de baby. Ook als de zwangerschap voldragen is.

Dat blijkt uit een studie van het Erasmus MC die is gepubliceerd in JAMA Pediatrics.

Het gaat hierbij om een zwangerschap tussen de 37 en 42 weken. Voor het onderzoek werd de zwangerschapsduur van meer dan 3000 Rotterdamse vrouwen vastgesteld, waarna uit een hersenscan bij de kinderen op 10-jarige leeftijd bleek dat hun hersenen groter zijn ten opzichte van de vroeger geboren baby’s.

Voorzichtiger met inleiden

“We zien het aantal inleidingen van de bevalling in Nederland toenemen. Dit onderzoek pleit ervoor om hier voorzichtig mee te zijn”, aldus hoofdonderzoeker dr. Hanan El Marroun. “Elke week telt, tot de laatste dag. Voor de hersenen van de baby is het dus het best om de zwangerschap zo lang mogelijk te laten duren. Zelfs als de moeder al over tijd is en het kind al voldragen.”