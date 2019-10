Last van brandend maagzuur? Wellicht helpen deze simpele tips

Heb je regelmatig last van oprispingen, opboeren of een branderig gevoel achter ’t borstbeen? Dan kun je last hebben van maagzuur. Gelukkig bestaan er een paar tips om van dit vervelende gevoel af te raken.

Brandend maagzuur (ook wel reflux genoemd) is een klacht waarbij er wat maagzuur omhoogkomt in de slokdarm. Dit kan komen doordat de spieren die je maag afsluiten het niet goed doen na eten of drinken. Dit kan voor oprispingen en een vervelend en brandend gevoel zorgen.

Iedereen heeft weleens last van brandend maagzuur na het eten van een zware maaltijd. Als je hier heel af en toe last van hebt, kan dit geen kwaad. Wel kan het erg hinderlijk zijn. Om er zo snel mogelijk van af te raken, kun je het volgende doen:

1. Losse kleding

Als je last hebt van brandend maagzuur kun je het beste losse kleding dragen. Dan heb je in ieder geval geen drukkend gevoel op je maag. Strakke kleding kan je maag samendrukken, waardoor maagzuur kan ontstaan.

2. Rechtop staan

Ook is het fijn om rechtop te staan, want ook je houding kan bijdragen aan brandend maagzuur. Een rechte houding legt namelijk minder druk op je onderste sluitspieren van je slokdarm. Zo voorkom je dat maagzuur in je slokdarm naar boven komt.

Als je ’s nachts last hebt van brandend maagzuur, kun je het beste een kussen onder je romp leggen. Door je hoofd en bovenlichaam hoger te houden dan je onderlichaam, moet de pijn langzaam weggaan.

3. Baking soda met water

Om het brandende gevoel te verminderen, kun je baking soda mixen met wat water en langzaam opdrinken. Sowieso is het slim om alles wat je drinkt, langzaam te drinken als je last hebt van brandend maagzuur.

4. Gember

Gember wordt ook al eeuwenlang gebruikt als remedie tegen maagzuur. Gember vermindert misselijkheid, dus het is best logisch als het ook helpt tegen maagzuur. Je kunt in dit geval het beste gemberthee drinken. Ginger ale is niet zo slim, want hier zit koolzuur in dat het maagzuur kan versterken.

5. Appelazijn

Het is misschien niet zo lekker, maar blijkt wel goed te werken tegen maagzuur. Eén slokje appelzijn kan het maagzuur al neutraliseren, waardoor de klachten verminderen. Ook al is er nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, is het wellicht wel het proberen waard.

6. Kauwgom

Uit onderzoek blijkt dat kauwgom gedurende een half uur na de maaltijd kan helpen om brandend maagzuur te verminderen. Kauwgom stimuleert namelijk de speekselproductie en het slikken, waardoor je het maagzuur verdunt of zelfs verwijdert.

7. Vermijd sigaretten(rook)

Roken is sowieso natuurlijk slecht voor je gezondheid, maar wist je dat roken ook kan bijdragen aan brandend maagzuur? Als je een roker bent en je hebt last van maagzuur, dan kun je het beste stoppen. In ieder geval op het moment dat je last hebt, maar het liefst natuurlijk helemaal.

Regelmatig last van brandend maagzuur? Dr. Rutger legt uit wat je in dat geval het beste kunt doen:

Bron: Healthline. Beeld: iStock