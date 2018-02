Krijg jij die donkere kringen onder je ogen met geen mogelijkheid weggewerkt? Dan wordt het hoog tijd om op zoek te gaan naar de oorzaak. Misschien is één van deze slaapgewoontes wel de grote boosdoener.

1. Je eet veel suiker en/of pittig eten

Wij zijn gek op toetjes. Toch kun je suikers in de avond maar beter vermijden. Mensen die veel verzadigde vetten en suikers binnenkrijgen hebben namelijk eerder last van slaapgebrek, zo blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is in The Journal of Clinical Sleep Medicine. Probeer daarnaast pittig eten voor het slapengaan te vermijden: dit kan maagzuur veroorzaken, wat alleen maar erger wordt als je te snel na het eten gaat liggen.

2. Je eet op de verkeerde tijden

Als je vlak voor het slapengaan nog iets gaat eten, is de kans groot dat je minder snel in slaap valt. Probeer daarom om minstens drie uur voor het slapengaan te stoppen met eten. Ontkom je er echt niet aan? Kies dan voor een lichtere maaltijd met weinig verzadigd vet en suiker.

3. Je drinkt te veel wijn

Een wijntje in de avond is echt niet erg, maar probeer er niet meer dan twee te drinken. Alcohol zorgt er weliswaar voor dat je sneller in slaap valt, maar het kan de kwaliteit van je slaap ook verminderen. Het zorgt er namelijk voor dat je eerder terechtkomt in een REM-slaap, een fase tijdens het slapen waarin je ogen zich snel bewegen.

4. Je bent té gehydrateerd

Hoewel het belangrijk is om genoeg water te drinken, moet je hier niet in doorschieten. Zorg dat je voor tien uur s’ avonds al het merendeel van je dagelijkse hoeveelheid water hebt binnengekregen, zodat je er niet ’s nachts meerdere keren uit hoeft omdat je naar de wc moet.

5. Je hebt geen routine

Zorg ervoor dat je elke avond rond dezelfde tijd naar bed gaat en ook in de ochtenden rond dezelfde tijd opstaat. Het kan best moeilijk zijn om je aan een vaste slaaproutine te houden, maar het is wel héél belangrijk. Zo heeft het volgens slaaponderzoeker Matthew Walker geen zin om in het weekend extra slaap te pakken als je dit doordeweeks niet hebt gehad. ‘’Slapen is niet zoals een bank: je kunt je schulden niet op een later moment aflossen. Je brein is simpelweg niet in staat om je verloren slaap goed te maken met een paar extra uurtjes in het weekend.’’

6. Je checkt je telefoon in bed

Het blauwe en witte licht van je scherm zorgt ervoor dat je brein geen melatonine aanmaakt, een hormoon dat ervoor zorgt dat je in slaap valt. Ga dus niet voor het slapengaan nog even je Facebook checken of WhatsAppen, maar leg je telefoon weg voordat je in bed stapt.

7. Je neemt een hete douche voor het slapengaan

Een warme douche voor het slapengaan is natuurlijk hartstikke lekker, maar echt bevorderlijk voor je nachtrust is het niet. Om in slaap te kunnen vallen moet je lichaamstemperatuur eerst naar beneden, iets wat je met een hete douche niet gaat lukken. Zorg er daarom voor dat je minstens twee uur voor het slapengaan een hete douche neemt, zodat je voor het slapengaan weer bent afgekoeld.

Bron: Purewow. Beeld: iStock