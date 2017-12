Vaak last van hoge bloeddruk? Ga naar de sauna

Een dagje sauna is dé manier om even helemaal bij te komen. Maar uit Fins onderzoek blijkt het ook nog eens goed te zijn tegen een hoge bloeddruk.

Kwart lager

Je hebt voortaan een goede reden om naar de sauna te gaan. Het vermindert namelijk het risico op een hoge bloeddruk. Aan het Finse onderzoek deden 1621 mannen tussen 42 en 60 jaar mee. Mannen die 2 tot 3 keer per week naar de sauna gingen was het risico op een hogere bloeddruk 24% lager.

Zweten

Maar het is beter om nog vaker een bezoekje te nemen. Degenen die 4 tot 7 keer per week even gaan zweten, lopen zelfs 46% minder risico op een hoge bloeddruk.

2 graden

De reden hiervoor? In de sauna kan jouw lichaamstemperatuur met zo’n 2 graden stijgen. Hierdoor gaan de bloedvaten verder openstaan en neemt de bloeddruk af. Ook het vocht- en zoutverlies tijdens het zweten werkt positief.

Bovendien is een dagje sauna natuurlijk uiterst relaxed voor lichaam en geest. Dus hup, duik snel de sauna in.

Bron: HLB.be. Beeld: iStock