Nu het nog kan: last-minute sinterklaascadeaus onder de € 10

Uitstellen: daar weet jij alles van. En dan vooral tijdens de sinterklaastijd heb jij de smaak te pakken. Heb jij ook net zoals vele andere vrouwen nog steeds geen cadeautje gekocht? Wij geven raad.

We nemen het je niet kwalijk, het ís ook lastig! Voor een klein geldbedrag toch iets leuks weten te kopen, het blijft elke keer weer een uitdaging.

Wij selecteerden 26 cadeautjes voor een klein budget. Want ook met minder dan € 10 kun je mensen met deze cadeaus héel blij maken.

Boeken

Want boeken zijn er voor iedereen. Kookboeken, thrillers, fotoboeken… ze zijn er in allerlei verschillende genres. Wedden dat er wel een boek te vinden is bij het persoon voor wie jij iets wil kopen?

Smikkel-pakket

Maak een klein pakketje met een eetthema. Is diegene gek op sushi? Stel hier een pakketje voor samen. Fan van kaas? Maak dan een kaasplankje. Tip: een wijn-pakket is altijd goed. En met flessen wijn zoals deze, is het alsnog een fluitje van een cent om onder de € 10 te blijven.

Tech

Van technische snufjes worden ook veel mensen blij. Bij de artikelen bovenaan de pagina zijn bijvoorbeeld kleine camera-lenzen voor mobiele telefoons te vinden. Geef maar toe, die zou jij stiekem zelf ook wel willen hebben.

Bekijk bovenstaande video om te zien hoe je een bijzonder geschenkdoosje kunt maken om je cadeau helemaal af te maken.

Beeld: iStock