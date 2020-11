Waarom je nu nog steeds last van muggen kunt hebben (zelfs in de winter)

De regenachtige, koude herfst heeft één groot voordeel: we zijn eindelijk van die vervelende muggen af. Of toch niet? Je zou denken dat de muggen verdwijnen als het buiten kouder wordt, maar blijkbaar zijn er ook muggen die de hele winter actief blijven.

Valt dat even tegen!

Schuilen

Er zijn namelijk twee soorten huissteekmuggen: de Culex pipiens pipiens en de Culex pipiens molestus. Het eerste type verdwijnt in de winter naar een beschutte plek zodat ze geen last van de kou hebben. Ze schuilen voornamelijk in schuren of de hoekjes van je huis. Het warme weer van dit jaar kan er dan wel voor zorgen dat ze af en toe tevoorschijn komen, maar ze zullen je niet steken.