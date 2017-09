Last van uitstelgedrag? Dankzij déze simpele oefening ben je er zo vanaf

Dingen waar we geen zin in hebben schuiven we meestal voor ons uit. Best begrijpelijk, maar echt handig is het niet. Hoe vaker je iets uitstelt, hoe kleiner de kans namelijk dat je het uiteindelijk nog gaat doen.

Maar hoe kom je nu van deze vervelende gewoonte af? Als we onderzoekers moeten geloven dan is een simpele oefening van drie minuten al voldoende.

Zó werkt het

Als eerste benoem je de taak die je al dagen, misschien zelfs al weken, voor je uit schuift. Vervolgens zet je drie minuten alles op alles om deze taak alsnog te volbrengen. Nu kun je natuurlijk de meeste taken niet binnen drie minuten volbrengen, maar je zult merken dat je na drie minuten al zo in de taak bent opgegaan, dat je deze ook wil volbrengen.

Zeigarnik effect

Hoe dat zit? Ons brein werkt namelijk zo dat we het niet fijn vinden om ergens aan te beginnen zonder het af te maken. Dit mechanisme wordt ook wel in verband gebracht met het Zeigarnik-effect, naar de Russische psychologe Bluma Zeigarnik. Ons brein onthoudt dingen die we niet hebben afgemaakt beter dan voltooide taken. Als je een taak hebt volbracht dan verdwijnt deze als het ware uit je brein om weer plaats te maken voor iets nieuws. Het is daarom verstandig om vervelende taken en klusjes meteen te doen, zodat het niet in je achterhoofd blijft zitten.

Bron: HLN. Beeld: iStock