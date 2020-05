Heb jij de laatste tijd last van droge ogen? Dít is waarschijnlijk de reden

Nu we onze tijd vooral binnen doorbrengen, merken veel mensen op dat hun ogen extra droog aanvoelen. Maar waar ligt dit precies aan? Komt dit doordat we zoveel binnen zitten óf heeft dit met iets anders te maken?

Wij vroegen het aan een aantal experts van Eyewish.

Oorzaak droge ogen

Dat veel mensen veel meer last hebben van droge ogen, heeft volgens hen niet zozeer te maken met het feit dat we meer binnen zitten. Het is eerder hóe we onze tijd binnen besteden, wat impact heeft op je ogen. Bij beeldschermwerk kijk je intensief op een korte afstand. Hierbij moeten je ogen zich inspannen om scherp te stellen en knipper je ook nog eens minder. Hierdoor kun je last krijgen van droge, vermoeide ogen.

Wat is er nu anders?

Nu denk je misschien: maar dat doe ik op kantoor ook altijd, dus waarom heb ik er thuis extra last van? Met thuiswerken kijk je vaak toch wat langer en intensiever naar je beeldscherm. Normaal gesproken hebben je ogen even pauze omdat je een vergadering hebt of even bij een collega langsloopt. Dit gaat nu tegenwoordig allemaal via videobellen, waardoor je ogen dus eigenlijk geen moment rust hebben. Daarnaast werken mensen thuis ook vaak langer door en als ze klaar zijn met werken gaan ze tv kijken of op hun telefoon zitten, allemaal bezigheden die voor je ogen intensief zijn.

Wat kun je eraan doen?

Gelukkig kun je wel een aantal dingen doen om droge en branderige ogen te voorkomen. Zo is het belangrijk om een armlengte afstand te houden van je scherm, zodat je ogen minder hard hoeven te werken. Zorg er ook voor dat je de 20/20-regel in acht houdt: kijk na iedere 20 minuten even 20 seconden in de verte. Of doe je ogen 20 seconden dicht. Zo krijgen je ogen even pauze. Wat eigenlijk nog beter is, is om regelmatig een rondje buiten te gaan lopen. Dan ben je even buiten, beweeg je én gun je je ogen ook wat rust.

Bron: Eyewish. Beeld: iStock