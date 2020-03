Last van een blaasontsteking? Dan moet je déze dingen vooral niet doen

Als je weleens een blaasontsteking hebt gehad, dan weet je waarschijnlijk wel dat je bepaalde dingen beter niet kunt doen. Maar voor iedereen die nog nooit een blaasontsteking heeft gehad, kan het volgende lijstje erg nuttig zijn.

Wanneer je last hebt van een blaasontsteking, kun je de volgende dingen maar beter laten.

Te lang wachten met naar de huisarts gaan

Als je ergens niet te lang mee moet rondlopen, dan is het wel een blaasontsteking. Wanneer je te lang wacht kunnen de bacteriën namelijk ook je nieren gaan infecteren, wat weer tot een nierbekkenontsteking kan leiden. Zodra je dus vermoedt dat je een blaasontsteking hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk naar de dokter te gaan.

Stoppen met de kuur omdat je geen pijn meer hebt

Als de dokter zegt dat je een kuur zeven dagen moet volhouden, dan is het ook belangrijk om je hier aan te houden. De meeste medicijnen moeten voor een bepaalde tijd in je systeem zitten voordat ze de infectie volledig hebben aangepakt. Het feit dat je je soms al één of twee dagen na een kuur beter gaat voelen, betekent dus niet dat de antibiotica alle bacteriën heeft aangepakt. Zorg er dus voor dat je je altijd netjes aan de voorgeschreven kuur houdt en nooit eerder stopt.

Minder water gaan drinken

Hoewel plassen ontzettend pijnlijk kan zijn als je een blaasontsteking hebt, is het toch echt belangrijk dat je voldoende water blijft drinken en dus ook regelmatig naar de wc gaat. Als je minder water gaat drinken kan de infectie zich alleen maar beter gaan settelen, waardoor de blaasontsteking alleen maar erger zal worden. Blijf dus voldoende water drinken en plas die bacteriën lekker uit je lijf.

Seks hebben

Vrijen terwijl je een blaasontsteking hebt, wordt over het algemeen afgeraden. Seks kan erg pijnlijk zijn met een blaasontsteking en daarnaast kan het ervoor zorgen dat de aanwezige bacteriën verder de urineleider in worden geduwd wat kan leiden tot een nieuwe of heftigere infectie.



Je plas ophouden

Het is natuurlijk geen pretje om elke vijf minuten naar de wc te gaan, zeker niet als je aan het werk bent. Toch kun je je plas maar beter niet ophouden en bij elke drang gewoon naar de toilet gaan. Als je hier te lang mee wacht blijven de bacteriën in het gebied rondzwerven en dat wil je natuurlijk niet.

Dokter Rutger legt in deze vlog uit wat je zelf kunt doen als je een blaasontsteking hebt:

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock