Last van een gespannen kaak? Zó ontspan je je kaakspier

Heb je het idee dat je kaakspieren snel vermoeid zijn en heb je regelmatig last van je kaak tijdens het eten? Dan is de kans groot dat je een gespannen kaak hebt.

Met deze tips ontspan je je kaak en ben je zo van dat vervelende gevoel af:

Stress

De meest voorkomende oorzaak van een gespannen kaak is stress. Stress zorgt voor spanning, waardoor je onbewust bepaalde lichaamsdelen gaat aanspannen. Als je last hebt van je kaak, kun je het beste rust nemen. Probeer genoeg tijd voor jezelf te nemen, ga sporten of wandelen en ga op tijd naar bed.

Oefeningen

Om de pijn te verminderen, kun je kaakoefeningen doen. Zo train je je kaakspieren, waardoor ze sterker worden. Beweeg je kaak alsof je kauwt, maar dan zonder eten. Je kunt ook je mond wijd open doen, alsof je gaapt, en weer dicht. Door dit een paar keer te herhalen, help je je kaak te ontspannen.

Bekken

Het klinkt misschien gek, maar je kaak staat in verbinding met je bekken. Kortom: als je je bekken beweegt, beweeg je ook je kaak. Dus gooi die heupen los en ga lekker dansen!

Masseren

Je kaakspieren masseren kan ook een manier zijn om je kaakspieren te ontspannen. Probeer iedere avond tijdens het schoonmaken en insmeren van je gezicht, ook even je gezicht en kaakspieren te masseren.

Kaakfysiotherapeut

Mochten bovenstaande tips niet helpen, dan is het verstandig om even een afspraak te maken bij de kaakfysiotherapeut. Hij of zij kan je helpen met oefeningen om de druk van je kaak te halen.

Tandenknarsen

Je kunt overdag ook last hebben van een gespannen kaak doordat je ’s nachts onbewust aan het tandenknarsen bent. Je eerste gedachte is dan waarschijnlijk dat je langs de tandarts moet voor een bitje. Toch kun je ook in dit geval beter langs de kaakfysiotherapeut gaan. Een bitje lost het probleem meestal niet helemaal op, terwijl kaakfysiotherapie wel de uitkomst kan zijn. Tandenknarsen kan het gevolg zijn van een verhoogde spanning van de spieren rondom het kaakgewricht. Een kaakfysiotherapeut kijkt naar de samenhang van de positie van het hoofd en de spanning in het lichaam.

Bron: Santé. Beeld: iStock