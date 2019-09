Last van een maagzweer? Deze symptomen kun je maar beter serieus nemen

Bij een maagzweer heeft een ontsteking letterlijk een gat geslagen in het maagslijmvlies. Dat dit voor pijnlijke klachten kan zorgen, hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Toch kan het moeilijk zijn om de symptomen van een maagzweer te herkennen omdat ze ook andere ziektes kunnen wijzen.

De volgende 5 klachten kun je maar beter serieus nemen.

Pijn in je bovenbuik

Iedereen heeft weleens buikpijn, maar als je een brandende pijn voelt in je bovenbuik tijdens het eten, dan zou het kunnen dat je last hebt van een maagzweer. Bij een maagzweer wordt het beschermlaagje van de maagwand aangetast waardoor het maagzuur letterlijk gaat invreten op de maagwand. De pijn is vaak het ergst tussen de maaltijden in en ’s nachts, als het zuur wordt afgescheiden in de maag maar er geen voedsel is om als buffer te fungeren.

Misselijkheid en weinig eetlust

Klachten die ook vaak voorkomen bij een maagzweer zijn misselijkheid, braken en weinig of geen eetlust. Ook kun je last hebben van brandend maagzuur en een opgeblazen gevoel.

Rugpijn of pijn op je borst

De pijn van een maagzweer kan uitstralen naar je borst of rug. Als de zweer door de darmwand dringt, kan de pijn intenser worden, langer duren en moeilijker zijn om te verlichten.

Bloederig braaksel

Als je bloed of ‘koffiegruisachtig’ vocht braakt, is het belangrijk dat je direct contact opneemt met je huisart. Dit zou namelijk kunnen wijzen op een maagbloeding.

Zwarte stoelgang

Is je ontlasting plotseling zwart en een beetje teerachtig? Ook dan is het verstandig om aan de bel te trekken. Dit kan namelijk wijzen op een maagbloeding.

Op de site van de Maag Lever Darm Stichting kun je meer lezen over het ontstaan en behandelen van een maagzweer.

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock