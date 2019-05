Last van een verstopt oor? Zó maak je 'm weer open

Een verstopt oor kan heel vervelend zijn. Het doet pijn, je hoort stukken minder en soms kan het ook nog eens je evenwicht beïnvloeden. De oorzaken van een verstopt oor kunnen heel uiteenlopend zijn, maar gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt proberen om ‘m weer open te krijgen.

Oorsmeer

Heb je het gevoel dat oorsmeer de oorzaak is van je verstopte oor? Dan is het gebruiken van een wattenstaafje één van de laatste dingen die je moet doen. Wattenstaafjes veroorzaken namelijk juist verstoppingen en duwen het oorsmeer alleen maar verder in je oor. Je kunt dan ook beter in de drogisterij speciale oordruppels kopen voor een verstopt oor óf een klein lepeltje gebruiken om zo het oorsmeer uit je oren te ‘lepelen’.

Infectie, allergie of verkoudheid

Denk je dat een infectie, allergie of verkoudheid de oorzaak is van je verstopte oor? Dan kun je proberen om je oor weer open te maken met stoom. Dit doe je door een handdoek over een pot kokend water te leggen en de stoom hiervan in te ademen. Ook kun je proberen om bepaalde oliën zoals pepermunt- of eucalyptusolie in te ademen. Dit kan er soms voor zorgen dat je oor weer ‘open’ gaat.

Plotseling hoogteverschil

Is je verstopte oor te wijten aan een plotseling hoogteverschil? Dan helpt het in de meeste gevallen om even te geeuwen, slikken, kauwen of je neus dicht te knijpen terwijl je er tegelijkertijd probeert door te blazen.

Wanneer naar huisarts?

Gaat de verstopping gepaard met koorts, gehoorverlies en erg veel pijn? Dan is het altijd het beste om je huisarts te raadplegen. Hij of zij kan dan onderzoeken wat de onderliggende oorzaak is van je verstopte oor.

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock