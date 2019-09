Last van pukkeltjes op je borsten? Grote kans dat dít de oorzaak is

Heb je weleens last van pukkeltjes en puistjes op je borst of zelfs tussen je borsten? Heel vervelend! Wij leggen je uit hoe dit komt en hoe je het kan oplossen.

Oorzaak 1: Zweet

De een zweet nou eenmaal meer dan de ander. Als jij iemand bent die overmatig zweet, kan dit zorgen voor pukkeltjes op de borst. Zweet zelf veroorzaakt geen puistjes, maar als het zich mengt met de oliën in je poriën kunnen er wel pukkels ontstaan.

Oplossing: Als je gaat sporten kun je het beste losse kleding dragen van natuurlijke materialen. Vermijd synthetische stoffen. Sla een douchebeurt na het sporten ook zeker niet over. Een andere belangrijke tip bij puistjes door zweet is het regelmatig verschonen van je beddengoed.

Oorzaak 2: Grote borsten

Als je grote borsten hebt, schuren je borsten meer tegen de stof van je kleding aan. Dit kan je huid irriteren. Daarom hebben vrouwen met grote borsten meer kans op acne op hun borst, dan vrouwen met kleine borsten.

Oplossing: De belangrijkste tip hierbij is dat je bh’s draagt die perfect passen. Gooi oude bh’s op tijd weg en vervang ze door nieuwe. Ook is het heel belangrijk om altijd een schone bh te dragen.

Oorzaak 3: Je smeert te veel

Ben jij gek op lichaamsverzorging? En smeer je je graag in met bodylotions, crèmes en oliën? Dat snappen we natuurlijk, maar dit kan wel onzuiverheden veroorzaken. Deze producten zijn misschien wel veelte vet voor je huid.

Oplossing: Om je poriën zo min mogelijk te verstoppen kun je het beste voor producten zonder olie kiezen. Als je last hebt van acne kun je het beste alleen voor natuurlijke middelen kiezen.

Oorzaak 4: Haarproducten

Als je lang haar hebt en veel haarproducten gebruikt, kunnen deze weleens de oorzaak van de pukkeltjes op je borst zijn. Denk aan haarspray, maar ook aan olie die je in de haarpunten smeert. Dit kan in aanraking komen met je borst en je huid irriteren of vet maken.

Oplossing: Probeer erachter te komen welke haarproducten jouw huid irriteren en vermijd deze producten. Ook is het slim om je haar tijdens het slapen niet los te dragen, maar in een staart of knot.

Oorzaak 5: Zonnebrandcrème

Heb je vooral in de zomer of tijdens een vakantie last van pukkeltjes op je borst? Dan is de kans groot dat het aan je zonnebrandcrème ligt.

Oplossing: De oplossing hiervoor is simpel. Ga voor een zonnebrandcrème zonder olie. Als je niet zeker weet of een zonnebrandcrème huidirritaties bij je gaat opleveren, test ‘m dan eerst op een klein stukje huid voor je jezelf er helemaal mee insmeert.

Bron: Bedrock. Beeld: iStock