Iedereen heeft wel eens last van, slapeloze nachten. Gelukkig bestaan er trucjes waardoor je sneller in slaap valt. Door met je vingers op deze 8 drukpunten te drukken bijvoorbeeld. Dan schijn je in no time in slaap te vallen.

Drukpunten zijn verspreid over je hele lichaam, je lichaam heeft er honderden. De punten kun je vinden van je hoofd tot je tenen en op veel plaatsen daar tussenin. Wat het zijn? Plekken op het lichaam waar bijvoorbeeld zenuwbanen dicht bij het oppervlakte komen.

Als je erop drukt kan dat pijn doen, maar er kunnen ook andere dingen in gang worden gezet. Zo zijn er drukpunten die je kunnen helpen stress te verminderen, waardoor je makkelijker in slaap valt. Als je de juiste plekken weet te vinden, beland je voor je het weet in dromenland.

Goed, het is niet wetenschappelijk bewezen, maar er wordt al eeuwenlang gebruik van gemaakt. Denk maar aan accupunctuur, ook bij die methode wordt gewerkt met drukpunten. En natuurlijk geldt: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar waar kun je deze ‘magische’ punten dan vinden?

Dit drukpunt zorgt voor het verzachten van angsten en het bevorderen van een diepe slaap. Dit punt bevindt zich aan de binnenkant van de hand, tussen je twee pezen, een paar centimeter van je pols.

Hoe bereik je dit drukpunt? Beweeg je duim in een cirkelvormige beweging op het drukpunt en haal 10 keer diep adem terwijl je druk uitoefent. Wissel dan en doe de andere hand.

2. Drukpunt ST 36 (scheenbeen)

Dit drukpunt werkt tegen misselijkheid en stress. Dit punt is aan te raden om te kalmeren van stress die je ervaart bij maagklachten, zoals misselijkheid, buikpijn en gebrek aan eetlust.

Hoe bereik je dit drukpunt? Houd je vier vingers bij elkaar en meet zo de breedte van de afstand vanaf de onderkant van je knieschijf. Je voelt je scheenbeen. Beweeg een vingerbreedte van het scheenbeen en je hebt het drukpunt gevonden. Masseer vervolgens stevig in een cirkelvormige beweging met 2 tot 4 vingers gedurende 1 minuut. Herhaal dat op het andere been.

3. Drukpunt Nier 1 (voet)

Dit drukpunt is belangrijk voor innerlijke rust. Dit punt bevindt zich op de middenlijn van de voetzool, een derde van de weg naar beneden vanaf je tenen en tweederde van je hiel. Precies waar de voetboog begint.

Hoe bereik je dit drukpunt? Om het punt te vinden, kruis je je voet over je andere been in een zittende bewegen. Gebruik je duim om een stevige maar comfortabele hoeveelheid druk uit te kunnen oefenen op het drukpunt. Duw naar beneden en beweeg je duim in een cirkelvormige richting. Haal 10 keer diep adem terwijl je druk uitoefent, wissel dan en doe hetzelfde bij de andere voet.

4. Drukpunt Conceptievat (borstbeen)

Dit drukpunt werkt tegen stress die ontstaat in de borst. Dit punt is geschikt voor het kalmeren van lichamelijke stress in de borststreek, zoals een gevoel van zwaarte, beklemming of benauwdheid, en kortademigheid.

Hoe bereik je dit drukpunt? Dit punt bevindt zich in het midden van het borstbeen, precies ter hoogte van de tepels. Masseer dit gebied gedurende één minuut zachtjes met twee vingers in een cirkelvormige beweging terwijl je je ademhaling op dit gebied richt. Herhaal indien nodig.

5. Drukpunt Thaiyang (hoofd)

Dit drukpunt geeft verlichting van hoofdpijn vóór het slapengaan. Volgens zogeheten acupunctuurpunten die gezamelijk bekend staan als Taiyang wordt al duizenden jaren gebruik gemaakt om de geest te kalmeren. Deze punten kunnen ook worden gebruikt voor spanningshoofdpijn, een veel voorkomend symptoom van een stressvolle levensstijl.

Hoe bereik je drukpunt? Plaats de kussentjes van je wijs- en middelvinger op je slaap. Wrijf over het punt in een cirkelvormige richting, terwijl je langzaam in en uit ademt gedurende tien keer diep ademhalen. Laat je vingers vervolgens in het midden van je slaap rusten terwijl je twee keer diep adem haalt. Laat langzaam los.

6. Drukpunt hart 7 (polsplooi)

Dit drukpunt werkt tegen slapeloosheid en oncontroleerbare emoties. Helpt met name voor mensen die ’s nachts wakker worden gehouden door emotionele tsunami’s.

Hoe bereik je dit drukpunt: Leg je wijsvinger op het stuk waar de onderarm en hand samenkomen, het begin van de pols.Houd dit gebied voorzichtig met 2 vingers ingedrukt terwijl je 5 keer langzaam en diep ademhaalt. Laat het voelen alsof je je ademhaling en energie met je vingertoppen verbindt. Herhaal vervolgens aan de andere pols.

7. Drukpunt Milt 6 (kuit)

Dit drukpunt helpt je hormonen in balans te brengen. Het brengt de hormoonspiegels in evenwicht om de geest te kalmeren, dus het is geweldig voor stress, angst en slapeloosheid.

Hoe bereik je dit drukpunt? Ga zitten en plaats je enkel op de tegenoverliggende knie. Milt 6 bevindt zich ongeveer vijf centimeter boven de binnenste enkel. Wrijf tussen het gebied van je scheenbeen en de achterkant van je kuit terwijl je 10 keer lang, langzaam en diep in adement, schakel dan over naar de andere kant.

8. Drukpunt dikke darm 4 (wijsvinger)

Dit drukpunt werkt voor het verlichten van spanning in het bovenlichaam. Dikke darm 4, algemeen bekend als een hoofdpijnpunt, heeft zoveel toepassingen en hoe strakker en pijnlijker het is, hoe meer voordelen het kan opleveren. Dikke Darm 4 masseren helpt goed tegen pijn overal in het bovenlichaam, inclusief de nek, schouders, kaak en hoofd. Het helpt ook goed om dingen in beweging te krijgen, zoals je emoties en je spijsvertering. Mocht je last hebben van stress of obstipatie dan is dit dus ook een punt dat je aandacht wilt geven.

Hoe bereik je dit drukpunt? Knijp voorzichtig tussen de wijsvinger en duim van je linkerhand samen met je rechterduim en rechter wijsvinger. Draai de rechterduim in een cirkelvormige beweging en oefen net genoeg druk uit om weerstand te voelen zonder pijn. Oefen meer druk uit terwijl de weerstand geleidelijk afneemt. Adem langzaam en diep in terwijl je dit doet, en wissel dan van kant. Blijf wrijven totdat je een bevrijding voelt in het gebied.

Bron: Wellandgood.