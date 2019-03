Last van een slechte adem? Neem 't je ouders kwalijk

Iedereen heeft weleens last van een slechte adem, daar is dan ook niks geks aan. Maar wat nu als je hier nu regelmatig last van hebt en niets helpt? Volgens onderzoekers van de Nederlandse Radboud Universiteit zou het zomaar kunnen dat je dan genetische pech hebt.

De grote boosdoener? Het gen SELENBP1.

Zwavelverbindingen

Een slechte adem heeft namelijk vooral te maken met bacteriën in onze mondholte die zwavelverbindingen vormen. Deze verbindingen zorgen voor een niet zo lekker geurtje, dat gelukkig weer kan worden aangepakt door een bepaald eiwit.

Foutje in gen

Bij mensen met een (chronisch) slechte adem ontbreekt dit eiwit echter, waardoor de slechte geur blijft hangen. Door een foutje in het gen SELENBP1 hopen de zwavelverbindingen zich in het bloed op, waardoor ze uiteindelijk via de longen in hun uitademingslucht terechtkomen.

Geen pepermuntjes

Deze genetische oorzaak komt voor bij minimaal 1 op de 90.000 mensen. Hoewel er tot op heden nog geen oplossing is gevonden, kan het wel helpen om te letten op wat je eet. Zo kun je pepermuntjes beter vermijden omdat ze veel suiker bevatten, iets wat de bacteriën die voor een onfrisse geur zorgen juist voedt.

Wél veel water

Ook doe je er goed aan om veel water te drinken en zo min mogelijk koffie of alcohol. Dehydratie kan namelijk een slechte adem veroorzaken óf juist erger maken.

