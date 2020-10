Last van je tong? Aan deze 8 oorzaken kan het liggen

Eten, praten en zoenen: je doet allerlei essentiële dingen met je tong. Het is dan ook heel vervelend om last te hebben van pijnklachten op je tong.

Wij vertellen je wat er aan de hand kan zijn als je last hebt van je tong.

Oorzaak: stress

Heb je last van pijnlijke zweren op je tong en/of je wangen? Deze vervelende plekjes voelen vaak 4 à 5 dagen heel vervelend en beginnen daarna af te nemen. Het kan uiteindelijk zo’n twee weken duren tot het plekje helemaal genezen is. Deze zweren worden veroorzaakt door een virus en ontstaan vaak als mensen gestresst of vermoeid zijn. Het kan ook te maken hebben met vitamine-tekort, hormonen of het eten van pittig voedsel.

2. Scheurtjes in de tong

Oorzaak: je moet meer poetsen

Scheurtjes in de tong komen vaak voor en zijn niet per se zorgwekkend. Er wordt aangenomen dat deze aandoening genetisch is. Zo heeft 80% van de kinderen met het Down-syndroom er last van. Scheurtjes in de tong worden pas een probleem als er door slechte mondhygiëne vuil in komt en er een infectie ontstaat. Goed blijven poetsen dus!

3. Witte knobbels op de tong

Oorzaak: spruw

Spruw is een orale schimmelinfectie die witte bulten op de tong veroorzaakt. De bulten zijn pijnlijk en als je spruw hebt dan smaakt je eten ook anders. Als je denkt dat je spruw hebt, kun je het beste naar de huisarts gaan. Het probleem lost zich namelijk niet vanzelf op en de huisarts heeft hier een goede behandeling voor.

4. Een brandende tong

Oorzaak: teveel gebruik van mondwater, teveel drinken of de menopauze

Een brandende tong heeft veel verschillende oorzaken. Zo kan je tong geïrriteerd zijn door het teveel gebruiken van mondwater, het drinken van koolzuurhoudende of alcoholische dranken en het teveel poetsen van je tong. Ook een vitamine-tekort kan een brandende tong veroorzaken. Daarnaast krijgt 4 op de 10 vrouwen in de menopauze last van een brandende tong.

5. Witte vlekken op de tong

Oorzaak: leukoplakie

Kleine, witte vlekken op de tong kunnen veroorzaakt worden door een aandoening die leukoplakie heet. Dit is een gevaarlijke aandoening, want het verhoogt het risico op mondkanker. Roken is de meest voorkomende oorzaak van leukoplakie. De aandoening verdwijnt vaak vanzelf, maar kan ook door ontwikkelen in mondkanker. Het is daarom goed om naar je huisarts of tandarts te gaan, die kunnen de vlekken verwijderen.

6. Een rode tong

Oorzaak: een vitamine B12-tekort

Is je tong rood en glanzend? Dan kan het goed dat je een vitamine B12-tekort hebt. Een ijzertekort zou ook het geval kunnen zijn. Vooral vegetariërs hebben snel last van tekorten van deze voedingsstoffen, omdat het veel in vlees zit. Raadpleeg je arts en kijk of je eventueel supplementen kunt slikken om van deze kwaal af te komen.

7. Landkaarttong/geografische tong

Oorzaak: een erfenisje

De landkaarttong, ook wel geografische tong genoemd, is een ontstekingsziekte die de zijkanten en bovenkant van je tong aantast. Het ziet er vaak uit als rode vlekken met een witte rand. De oorzaak is simpelweg dat je het waarschijnlijk geërfd hebt van je ouders. Een behandeling is vaak niet nodig.

8. Aften op je tong

Oorzaak: op je tong bijten

Aften zijn vaak geen teken van iets ergs. Ze ontstaan meestal door iets dat makkelijk voorkomen had kunnen worden, zoals het bijten op je tong. Vaak is een behandeling ook niet nodig. Pas als het er meerdere tegelijk zijn en ze langer dan 3 weken blijven zitten, is het verstandig om naar je huisarts te gaan.

Bron: Woman and home. Beeld: iStock