Last van vermoeide ogen? Dit zou weleens de oplossing kunnen zijn

Als je het merendeel van de dag achter een scherm zit, is de kans groot dat je aan het einde van de dag last hebt van vermoeide ogen. Zo nu en dan een schermpauze kan al helpen, maar is nóg iets wat je kunt doen om van die vermoeide ogen af te komen.

Mensen die last hebben van vermoeide ogen kampen namelijk vaak met klachten zoals jeuk, droogheid, hoofdpijn, duizeligheid en dubbel of wazig zien. Dé oplossing hiervoor? Oogyoga.

Spieren trainen

Het idee achter deze vorm van yoga is dat je alle oculaire spieren – spieren die de beweging van het oog reguleren – actief houdt. Dit is te vergelijken met het trainen van ieder andere spier: hoe meer je traint, hoe sterker je wordt.

Hoe doe je dat?

In de ochtend

Kijk vijf keer van boven naar beneden en sluit je ogen.

Open je ogen en kijk nu vijf keer van links naar rechts en sluit ze weer.

Open je ogen en kijk vijf keer rechtsboven en linksonder en sluit ze weer.

Wrijf je palmen over elkaar en leg ze op je gesloten ogen.

Verspreid over de dag

Neem een comfortabele houding aan en beweeg je ogen op en neer. Kijk van links naar rechts en maak ronddraaiende bewegingen met je ogen. Herhaal dit van langzaam naar snel.

Sluit je ogen en wrijf je palmen over elkaar totdat ze warm genoeg zijn. Plaats ze op de ogen. De warmte van je handen zullen je vermoeide ogen doen ontspannen. Herhaal deze oefening drie keer.

In de avond

Sluit je rechteroog en bedek deze met je rechterhand, zonder erop te drukken.

Knipper je linkeroog. Beeld je in dat je wimpers het oog omhoog en omlaag trekken. Je ooglid zal deze beweging volgen.

Beweeg het linkerooglid zo voorzichtig dat het rechterooglid het voorbeeld volgt, zonder dat er een spanning op komt.

Je kunt tijdens deze oefening je voorhoofd masseren.

Voordat je gaat slapen (Trakata)

Trakata is de oudste oefening voor de ogen. Het is heel simpel maar heeft een groot effect.

Brand een kaars en ga er in een comfortabele houding een meter vandaan zitten.

Staar in de vlam totdat je ogen gaan prikken en het tranen produceert.

Ga liggen en ontspan voor tien minuten.

Bron: Elle.nl. Beeld: iStock