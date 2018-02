65 kilo afvallen, maar de dubbele hoeveelheid eten naar binnen werken? Dat kan echt, want dat heeft de knappe Laura bewezen.

De Britse Laura Campbell, 34 jaar, at voorheen een kommetje soep voor lunch, voor het avondeten een grote, vette maaltijd als een burger met friet, een rijke quiche of pizza en tussendoor een boel chocola. Haar ontbijt bestond slechts uit een kopje koffie.

Toen Laura niet meer durfde te vliegen omdat ze bang was dat ze niet in een vliegtuigstoel zou passen, wist ze dat de knop om moest. Ze besloot zich aan te sluiten bij een dieetclubje en met succes.

Laura is ondertussen bijna 65 kilo kwijt, en is 8 kledingmaten gezakt. Wát een knappe prestatie.

Comfort eating mother sheds 10 stone by eating TWICE as muchhttps://t.co/6tcXHMkdhJ via @Femail — Jayne Walker (@jaynewalker5676) 11 februari 2018

Maar hoe zit dat nou met dat méér eten?

Tegenwoordig ontbijt Laura rijkelijk, met gebakken eieren, porridge, of muesli. Tussen de middag eet ze een grote bak yoghurt met fruit en een schaaltje zeevruchten en ’s avonds eet ze voornamelijk kip, met haar lievelingskostje risotto of een grote salade. Maar haar favoriete snack, chocola, heeft ook een plekje gehouden in haar eetpatroon: alleen houdt ze het bij één of twee stukjes.

“Ik eet meer dan ooit”, zegt de Britse. Ze laat voornamelijk veel ‘foute’ vetten staan, terwijl ze daar eerst nooit op lette. “Ik voel me nooit meer hongerig, ik zorg ervoor dat ik veel verzadigende producten eet bij iedere maaltijd, die veelal onbewerkt zijn.”

Familie

Eerder had Laura altijd problemen met gezond eten en dat kwam doordat ze een korte tijd veel dierbaren verloor. Vooral de dood van haar opa kwam hard aan. Kort daarna stierf haar oma en om het nog even een graad erger te maken, kreeg ze tot slot te horen dat haar stiefvader mond- en keelkanker had. “Het was een vreselijke tijd.”

Maar de liefde voor haar familie zette haar aan om te vechten tegen de kilo’s. “Mijn familie is een familiereünie aan het plannen, waarvoor ik zou moeten vliegen. Dat was het moment dat ik besloot dat ik moest afvallen, want ik was bang dat ik niet in een vliegtuigstoel zou passen.”

En daar staat ze dan, 65 kilo lichter. Nogmaals: zo knap. Je bent een topper, Laura.

Woman loses HALF her weight by eating MORE – this is howhttps://t.co/xrm4b0HzPC pic.twitter.com/lVb2eJyhH7 — Daily Star (@Daily_Star) 9 februari 2018

Bron en beeld: Daily Record.