Is het 'Yanny' of 'Laurel'? De maker van het fragment geeft éindelijk uitsluitsel

Hét fragment dat de wereld in zijn greep had: is het Yanny of Laurel? We konden het er maar niet over eens worden. Nu is het verlossende antwoord er eindelijk, van de maker zelf.

Had jij gelijk?

Schoolprojectje

Ondanks dat YouTuber Cloe Feldman het geluidsfragment openbaar zette, kwam het niet van haarzelf. De 15-jarige Katie Hetzel vond het fragment toen ze aan een schoolproject werkte. Ze speelde het af op een website waar ‘Laurel’ stond, maar zijzelf hoorde toch echt ‘Yanny’. Ze plaatste het fragment op Reddit waarna Cloe het oppikte.

De maker

The New York Times besloot de situatie onder de loep te nemen en de maker van het filmpje op te sporen. Een zekere Ronald Szabo blijkt de schepper van het fragment te zijn en beweert dat er wel degelijk ‘Laurel’ werd gezegd.

Ook opmerkelijk

En er kon er maar één zijn die nóg weer wat anders hoorde: Donald Trump. Hij beweert toch echt ‘cofveve’ te horen, nadat ook het filmpje in het Witte Huis rondging. Oké, Donald, dank je wel voor je bijdrage.

Kun jij jezelf tot winnaar van de discussie bekronen?

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 mei 2018

Optische illusies: het is een gevalletje apart. Ook deze kat lijkt er helemaal ondersteboven van te zijn:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: flair.be, metronieuws.nl. Beeld: iStock