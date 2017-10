Op déze leeftijd verlies je als vrouw het makkelijkst wat gewicht

Wie graag wil afvallen wéét: het is geen peulenschil.

Want wat je soms ook doet; sporten, gezond eten, het wil niet altijd lukken om resultaten te boeken.

Minder nodig

Nou, dat kan weleens te maken hebben met je leeftijd. Uit onderzoek van dieetbedrijf Forzadiet blijkt dat jonge vrouwen van 25 jaar het makkelijkst afvallen. Vóór die leeftijd kon je eigenlijk alles naar binnen mikken en nog altijd geen gram aankomen. Maar vanaf die leeftijd heeft je lichaam eigenlijk 200 calorieën minder nodig per dag. Dus als je hetzelfde blijft eten zoals je doet, dan kom je automatisch aan. Ai, is dát even vals.

Gemeen

En waarom het verder een gouden jaar is, wat betreft afvallen? Rond je 25ste heb je nog relatief vrij veel vrije tijd. Tijdens een studie is er genoeg tijd over om te sporten dus en dat doen ook veel vrouwen rond die leeftijd. Je hebt een actief leven met uitgaan en dansen, ook dát zie je terug in je figuur. Als je de 30 bent gepasseerd, wordt het steeds lastiger om een kilootje kwijt te raken.

En ja, wij vrouwen doen er dan álles aan om hier en daar een vetrolletje minder te hebben. Als we 40 jaar zijn hebben we gemiddeld 14 verschillend diëten geprobeerd.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock