Leeftijd maakt niet uit: wie 45 jaar in de zorg werkt mag met pensioen

Als je in de zorg werkt en je werkt 45 jaar achter elkaar door, dan mag je met pensioen. Of je nou al 67 bent of niet, dat maakt niet uit.

Dat staat in het nieuwe cao van zo’n 400.000 mensen die in de zorg werken in ons land. En het vroegtijdige pensioen is niet eens alles. Ook de lonen gaan de komende twee jaar met 7,4 procent omhoog.

Tel maar op

Ben je dus op je 18e begonnen met werken in de zorg, dan mag je op je 63e stoppen met werken. En dat scheelt toch.

Er wordt veel discussie gevoerd over de alsmaar hogere pensioenleeftijd in ons land. Zo vinden veel mensen dat er niet één leeftijd kan gelden voor alle beroepen. Denk aan beroepen waar fysiek zwaar werk aan te pas komt, zoals bij bouwvakkers of mensen in de zorg het geval is. Zij beginnen vaak ook op jongere leeftijd met werken dan bijvoorbeeld advocaten en ambtenaren dat doen.

Als je lang in de zorg werkt, moet je wel kunnen aantonen dat je ook echt die 45 jaar hebt volgemaakt. “Wij hebben met de werkgever afgesproken dat een oude arbeidsovereenkomst of pensioengegevens geldt als hard genoeg bewijs”, zegt FNV-bestuurder Minke Jansma. Je kunt je jaren uit elke sector bij elkaar optellen, dus als je eerst in de ouderzorg werkte en daarna in de gehandicaptenzorg, dan mag je die jaren optellen.

Bron: Trouw. Beeld: iStock