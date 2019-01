Op déze leeftijd is de kans om zwanger te worden het grootst

We beginnen steeds later aan kinderen. In 1991 waren Nederlandse vrouwen gemiddeld 26 toen ze hun eerste kind kregen, vandaag de dag is het opgelopen naar 29,8 jaar. Maar wanneer is het lichamelijk gezien het beste moment om zwanger te worden?

Gynaecologen Mary Jane Minkin en Vivika Joshi weten hier meer over te vertellen.

Vruchtbaarst

Als vrouwen 24 jaar oud zijn, zijn ze volgens Mary het vruchtbaarst. Ook is het risico op vleesbomen, endometriose en een miskraam kleiner. Dit geldt overigens niet alleen voor 24-jarige vrouwen, maar voor elke vrouw in de 20. Enige nadeel: op deze leeftijd komen ook de meeste soa’s voor, weet Vivika. “We zien een verhoogd aantal seksueel overdraagbare aandoeningen bij jonge vrouwen. Die kunnen een negatieve invloed hebben op je vruchtbaarheid.’’

Vergrote risico’s

Niet alleen in de 20, maar nog tot je 35e zit je goed. Daarna zitten er biologische nadelen verbonden aan zwanger worden. Minkin: “Na de leeftijd van 35 jaar vermindert de vruchtbaarheid plots heel erg. Daarbij vergroten de risico’s op een miskraam buitenbaarmoederlijke zwangerschap en andere complicaties.’’ Veel artsen adviseren daarom om een uitgebreide screening te doen als je rond die leeftijd in verwachting bent.

Drastische daling

Na je 40e daalt de vruchtbaarheid drastisch. De kans om zwanger te worden is er wel, maar is wel aanzienlijk afgenomen, weet Vivika. Ook ivf wil voor veertigers niet altijd succesvol zijn. “Ook de slagingskans met ivf daalt met de leeftijd’’, vertelt Vivika. Volgens de dokter Daniel Kort kun je ruwweg stellen dat vrouwen onder de 35 jaar ongeveer 50% kans hebben per ivf-cyclus om zwanger te raken. Die kans neemt met 5 tot 10% af per jaar na je 35e.

Vrijwel niet vruchtbaar

Vrouwen in de 50 hebben heel weinig kans om nog zwanger te worden, namelijk 1%. Op die leeftijd kunnen er ook meer complicaties optreden, zoals vroeggeboorte, een placenta previa of een voorliggende placenta. ‘’Ondanks hun leeftijd zijn er toch vrouwen die door ivf in hun vijftiger jaren nog een baby op de wereld zetten. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk’’, vertelt Vivika.

Vruchtbaarheid heeft overigens niet alleen met leeftijd te maken. Ook de zaadkwaliteit van de man, endometriose, eerdere soa’s, olvulatiestoornissen en andere gynaecologische afwijkingen hebben invloed op het zwanger worden.

