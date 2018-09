Zó leer je anderen makkelijker vergeven

Het is vaak niet de intentie van iemand om een ander te kwetsen, maar soms gebeurt het gewoon. Vergeten en vergeven is dan makkelijker gezegd dan gedaan. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk? En hoe leer je anderen makkelijker vergeven?

Als je ruzie hebt gehad met je vriend of wanneer iemand iets kwetsend tegen je heeft gezegd op het werk, is het lastig om diegene zomaar te vergeven. Maar waarom eigenlijk? “Als je die gevoelens loslaat, krijg je de indruk dat de andere er gemakkelijk vanaf komt”, legt psychotherapeut Sarah Saffian uit. “Het is dus een soort zelfbescherming om iemand niet te vergeven. Boos zijn geeft je het gevoel dat je de touwtjes in handen hebt.”

Kwetsbaar opstellen

We hebben dus liever de controle dan dat we onszelf kwetsbaar opstellen en durven toe te geven dat we gekwetst zijn. Toch is elkaar vergeven de enige manier om over die ruzie heen te komen. Zand erover en klaar. Om dit iets makkelijker te maken, heeft Saffian een stappenplan gemaakt.

Gevoelens

Denk ten eerste goed na over wie wat heeft gezegd tijdens de ruzie. Let daarbij niet alleen op wat de ander heeft gezegd, maar ook wat jíj zei. Misschien heb jij ook iets gezegd wat de ander heeft geraakt. Maar wees wel kritisch, want hoe voel jij je? Boos, verdrietig, geïrriteerd? En waarom voel je je zo? En waarom heb je op een bepaalde manier gereageerd? Was je misschien té fel? Je doet dit niet om iemand de schuld te geven, maar om de oorzaak van alle spanningen te verklaren.

Accepteren

Waarom duurt het zo lang om deze situatie te accepteren en de persoon in kwestie te vergeven? Wat zit je precies dwars? Het zou vervelend zijn als je de rest van je leven met opgekropte gevoelens blijft zitten. Zit je te wachten totdat de ander sorry zegt? Of wil je zelf eigenlijk juist ‘zie je wel’ tegen de ander zeggen? Door te kijken naar waarom je de ander niet kunt vergeven, zul je merken dat het de energie eigenlijk niet waard is.

Vergeven

Vergeven is meer dan de ander alleen ‘sorry’ laten zeggen. Vergiffenis gaat over jezelf en wat jij van de situatie vindt en of je de andere persoon kan vergeven. Natuurlijk wordt het makkelijker als de ander zijn of haar eigen fouten inziet, maar dat hoeft niet de bodem te zijn. Het beste kun je al je gevoelens opschrijven. Deze brief hoef je uiteraard niet te versturen, maar het kan wel voor opluchting zorgen. Stop de brief daarna even weg en haal ‘m na een tijdje weer tevoorschijn. Zit je nog steeds met dezelfde gevoelens of heb je alles een plekje kunnen geven? Hopelijk het laatste. Succes!

Het is natuurlijk ook belangrijk om jezelf te vergeven na het maken van fouten. Spiritueel vlogger Manon legt uit hoe je dit moet doen:

Bron: PureWow. Beeld: iStock