Waarom je naast een leesbril óók een computerbril moet aanschaffen

De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier kinderen van het spookgezin uit Ruinerwold te zien op televisie in de documentaire De kinderen van Ruinerwold. Shin (31), Mar Jan (30), Edino (28) en Israel (27) vertelden hierin over hun bizarre jeugd onder het zeer strenge regime van hun vader.

Vlak na de ontdekking van het Ruinerwoldgezin werd Jessica door de vier oudsten benaderd voor een documentaire waarin zij eenmalig hun kant van het verhaal wilden vertellen. Jessica volgde hen maandenlang en voerde openhartige gesprekken met hen over de jarenlange geestelijke en fysieke mishandeling door hun vader.

Advertentie

Beste beslissing van zijn leven

De zaak van het Ruinerwoldgezin kwam eind 2019 bij de politie aan het licht toen een 25-jarige man in verwarde toestand in een kroeg in Ruinerwold een biertje bestelde. Dit was Israel. Eerder liet hij in een bericht op Facebook weten dat zijn ontsnapping ‘de beste beslissing van zijn leven’ is geweest. “Maar naast het verlaten van een, naar mijn mening, heel erg ongezond systeem was ook het vinden van een plek in deze maatschappij voor mij een grote uitdaging”, schreef hij.

Schuilnaam

Verder vertelde hij ook hoe het nu precies zit met zijn naam. In de documentaire wordt hij zowel Israel als Jan genoemd. Dit heeft te maken met het zijn ontsnapping. Israel was namelijk maanden voordat hij de boerderij verliet al bezig met zijn ontsnapping. “Al een half jaar heb ik, in het geheim voor mijn familie, contact gehad met de ‘buitenwereld'”, schreef hij. Uit angst om ontdekt te worden gebruikt Israel een schuilnaam, namelijk Jan Zon.

Hij noemt zich nu gewoon Israel, maar kan de naam Jan nog niet helemaal loslaten. Zo staat op Facebook achter zijn schuilnaam nog steeds tussen haakjes achter zijn volledige naam.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: BNNVARA