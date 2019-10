Waarom met lego spelen goed is voor je gezondheid (júist als je volwassen bent)

Lego doen we massaal cadeau aan onze (klein)kinderen. Maar wanneer heb jij voor het laatst zélf met de steentjes gespeeld? 40, 50, 60 jaar geleden? Eigenlijk heel zonde.

Het is namelijk heel goed voor je gezondheid om met legoblokjes te spelen. Júist als je volwassen bent.

Advertentie

Stress

In Utrecht is onlangs de eerste legowinkel van Nederland geopend. Een feest voor kinderen, denk je vast in eerste instantie. Maar het speelgoedbedrijf focust zich meer en meer op volwassenen. Zo zijn er speciale pakketten voor mensen die de 18, 30 of zelfs 50 gepasseerd zijn. En dat is volgens Lego zelf niet zomaar: de blokjes zouden dé remedie tegen stress en misschien zelfs depressie kunnen zijn, menen de makers.

Mindful legoën

Dat zit zo: net als bij bijvoorbeeld yoga of tekenen, focus je je aandacht bij legoën op één ding. Mindfulness, dus. En daar word je rustig van. Maar er is iets wat met legosteentjes spelen nóg beter maak dan yoga, legt wetenschapsjournalist Mark Mieras uit aan Editie NL: “Het is bevredigend, je maakt iets moois, bent trots en hebt het met je eigen handen gemaakt. Dat blijkt de gouden combinatie te zijn waardoor je allerlei stoffen in je hersenen krijgt die je blij maken en depressie en spanning verdwijnen.”

Afleiding

Genoeg volwassenen kunnen deze theorie beamen. Zoals de 31-jarige gymleraar James Maheady, die 2 kinderen verloor. “Ik raakte in een zware depressie”, vertelt hij aan Metro UK. “Een werkdag hield ik wel vol, maar thuis moest ik iets doen om tot rust te komen. Ik bedacht dat ik misschien wat lego erbij moest maken om mijn gedachten te verzetten. En dat deed het. Als ik aan het legoën was, verdween de depressie en stress natuurlijk niet meteen, maar het hielp het zeker te verzachten.”

Lego voor volwassenen

Mocht je dus kampen met stress of – nog beter – het willen voorkomen, dan kan het best een idee zijn om in de weer te gaan met legoblokjes. Koop (of vraag, met Sinterklaas en kerst in aantocht 😉) bijvoorbeeld het gave legopakket om het vrijheidsbeeld mee te bouwen:

Of lego de Eiffeltoren, Zweinstein van Harry Potter, een Porsche, een Harley Davidson of een peperkoekhuisje in elkaar.

Dokter Rutger vertelt wat je nog meer het best kunt doen tegen stress:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Editie NL, Metro UK. Beeld: iStock