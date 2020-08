Let goed op: dít zijn de eerste tekenen van een zonnesteek

Het is erg heet in Nederland en om een zonnesteek te voorkomen, moet je jezelf goed beschermen tegen de zon en de hitte. Maar wat zijn de eerste tekenen?

Het is natuurlijk heerlijk om van de zon te genieten, maar bij een hittegolf kun je maar beter een beetje uit de zon blijven. Anders loop je met die hoge temperaturen een grote kans op een zonnesteek.

Te warm

Bij een zonnesteek raakt je lichaam in de war door de hitte. Dit kan komen doordat je lichaam wordt blootgesteld aan te veel directe warmte en zonnestralen. Kortom: je lichaam is té warm en té droog. Hierdoor kan je lichaam de warmte niet meer kwijt, en is je lichaamstemperatuur tot gevaarlijke hoogte gestegen.

Symptomen zonnesteek

Dít zijn de eerste symptomen van een zonnesteek:

Een warme, gloeiende huid

Veel zweten

Weinig kleur in het gezicht / bleek zien

Hoofdpijn

Duizeligheid

Misselijkheid (en misschien zelfs overgeven)

Spierpijn of kramp in spieren

Een snel kloppend hart

Slap en bang om flauw te vallen

Verwardheid

Problemen met bewegen

Symptomen hitteberoerte

Een zonnesteek is eigenlijk de voorfase van een hitteberoerte. Dus als je bij een zonnesteek niet op tijd afkoelt, kun je een hitteberoerte oplopen. In dat geval stroomt er minder bloed naar je huid, waardoor je huid nog bleker wordt en je stopt met zweten. Een hitteberoerte kun je aan de volgende symptomen herkennen:

Koorts

Misselijkheid

Hoofdpijn

Sufheid

Verwardheid

Hallucinaties

Flauwvallen

Bewusteloosheid

Onregelmatige hartslag

Onregelmatige ademhaling

Eerste stappen

Als je deze eerste tekenen bij iemand herkent, kun je het slachtoffer het beste neerleggen en rust geven in een koele omgeving. Zorg dat de persoon beschermd worden tegen de zon. Zorg dat hij of zij wat drinkt, het liefst een (sport)drank met suiker, zodat-ie weer energie krijgt. Mocht het slachtoffer last hebben van verkrampte spieren, kun je ze koelen. Als de toestand niet verbetert, bel je 112 (of laat je iemand 112 bellen).

Voorkomen

Probeer om een zonnesteek of hitteberoerte te voorkomen de zon te mijden tussen 11.00 en 15.00 uur. Dan is de straling van de zon namelijk het sterkste. Blijf in ieder geval nooit te lang in de zon zitten en zoek regelmatig de schaduw op. Smeer je goed in met zonnebrand, het liefst iedere twee uur. Hou je hoofd en nek koel met een hoed of pet. Drink ook voldoende water en probeer alcohol te vermijden. En als laatste: probeer lichamelijke inspanning tijdens een hittegolf zo veel mogelijk te vermijden.

Bron: Rode Kruis, Thuisarts. Beeld: iStock