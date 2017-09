Dít leuke verschijnsel zie je voortaan bij H&M

Kledingketen H&M heeft nieuwe paspoppen geïntroduceerd met bredere heupen en schouders. Een ‘maatje meer’ is steeds meer geaccepteerd in de modewereld en ook deze modegigant heeft niet meer alleen maar maatje 36 in de winkel staan.

Eindelijk speelt de modewereld in op een trend die al langer gaande is. Een maatje meer wordt steeds meer geaccepteerd. H&M heeft de nieuwe paspoppen zelf ontworpen. Sinds vorig jaar worden ze geleidelijk wereldwijd over de winkels verspreid.

Breder

Welke kledingmaat de nieuwe poppen precies hebben, wil de Zweedse modeketen niet zeggen. Wel zegt het merk dat ze de paspoppen continu aanpassen. De paspoppen zijn de afgelopen jaren inderdaad al breder geworden in de schouders en heupen.

Mix van poppen

De meest verkochte pop heeft nog altijd maat 36 weet het Nederlandse etalagepoppenbedrijf Gruppo Corso. Wel merken ze dat verkopers steeds vaker een mix van poppen in de winkel neerzet, dus ook een paar van maat 38 en 40. Zo maakt ook winkelketen C&A gebruik van poppen met de zogeheten sample maat (maat 36 – 38) én sinds enkele jaren poppen met maat 42 en 44.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock